La Patagonia celebra su día cada 11 de octubre, una fecha que recuerda su historia y destaca la riqueza natural de sus paisajes y áreas protegidas.

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

La Patagonia argentina reúne paisajes de montañas, bosques, glaciares, estepas y costas marinas que forman parte de la identidad del país. Cada 11 de octubre se celebra el Día Nacional de la Patagonia, una fecha que recuerda un acontecimiento histórico y permite poner en valor la diversidad natural de la región.

La efeméride remite a la Ley 954, promulgada el 11 de octubre de 1878 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. La norma creó la Gobernación del Territorio de la Patagonia, cuya jurisdicción se extendía desde los ríos Negro y Neuquén, al norte, hasta el Cabo de Hornos, al sur, y desde el océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes. En el año 2000, la Ley 25.394 estableció oficialmente esta fecha como Día Nacional de la Patagonia.

El origen de los parques nacionales

La región también ocupa un lugar central en la historia de la conservación ambiental argentina. En 1903, el perito Francisco Pascasio Moreno donó a la Nación cerca de 7.500 hectáreas ubicadas en las inmediaciones de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel Huapi, con la intención de que fueran preservadas como parque público natural.

La donación fue uno de los antecedentes del Parque Nacional del Sud, creado en 1922, que en 1934 pasó a llamarse Parque Nacional Nahuel Huapi. Actualmente, esta área protegida conserva 717.261 hectáreas en las provincias de Río Negro y Neuquén, con bosques patagónicos, estepa, ambientes de alta montaña, cuencas hídricas y patrimonio cultural.

Una biodiversidad que necesita protección

La riqueza patagónica también se extiende al mar. En Chubut, el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral protege una costa de bahías, caletas e islas. En Santa Cruz, los parques marinos Isla Pingüino y Makenke resguardan ambientes donde conviven aves, peces y mamíferos marinos.

Entre las especies emblemáticas se encuentra el macá tobiano, un ave que vive exclusivamente en Santa Cruz y está en peligro crítico de extinción. El Parque Nacional Patagonia, creado en 2014, protege más de 106.000 hectáreas de estepa y mesetas de altura que resultan fundamentales para su conservación.

La protección de estos ambientes requiere sostener las áreas naturales protegidas y promover el cuidado de los recursos que hacen posible la vida de numerosas especies y comunidades.

Así, el Día Nacional de la Patagonia invita a mirar más allá de sus paisajes emblemáticos: también recuerda la historia de una región extensa y diversa, y la responsabilidad de preservar su patrimonio natural y cultural para las próximas generaciones.