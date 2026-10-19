La hija de Emanuel Ortega expresó su sorpresa por la ruptura con Julieta Prandi, ocurrida poco después del casamiento, y cuestionó que se hiciera pública.

India Ortega habló de la separación de su padre y Julieta Prandi: "Nunca lo vi tan triste".

India Ortega rompió el silencio sobre la separación de su padre, el músico Emanuel Ortega, y la modelo y conductora Julieta Prandi, quienes pusieron fin a su relación a menos de un mes de haber contraído matrimonio por civil. La joven manifestó su tristeza por la situación y aseguró que la ruptura afectó profundamente a su padre.

En una entrevista con el programa Infama, que se emite por América TV, India reconoció que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia y cuestionó la manera en que se conoció públicamente el final de la relación.

"Estoy un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba. Se casaron hace muy poco y es triste verlo a mi papá así, por ver que una relación tan hermosa se termine de esta manera", expresó.

La familia se enteró por las redes sociales

Uno de los aspectos que más sorprendió a India fue la forma en que se comunicó la separación. Según relató, tanto ella como otros integrantes de su familia conocieron la noticia a través de una publicación realizada por Julieta Prandi en sus redes sociales.

"Yo me enteré por el posteo de Julieta, toda mi familia se enteró por la historia de Julieta, creo que mi papá se enteró también más o menos por la historia de Julieta", sostuvo durante la entrevista televisiva.

La joven manifestó su desacuerdo con la exposición pública del conflicto y consideró que las diferencias entre ambos deberían haberse tratado en la intimidad.

"Espero que se pueda resolver de forma privada, como tendría que haber sido desde el momento uno", señaló.

Asimismo, aclaró que todavía no mantuvo una conversación con Prandi sobre lo sucedido y que prefiere mantenerse al margen para permitir que los protagonistas puedan resolver sus diferencias.

El difícil momento que atraviesa Emanuel Ortega

Durante la entrevista, India también se refirió al estado emocional de su padre y reconoció que la separación tuvo un fuerte impacto en el cantante, especialmente por las circunstancias en las que se produjo.

"Nunca lo vi tan triste a mi papá. Lo afectó mucho esta forma de cómo se está dando todo, pero yo sé que lo va a poder pasar", aseguró.

Sus declaraciones reflejaron la preocupación familiar por el músico, quien había formalizado recientemente su relación con Prandi después de varios años juntos.

El amor que todavía siente por Julieta Prandi

Pese al distanciamiento, India aseguró que su padre continúa profundamente enamorado de la conductora y destacó el afecto que siempre demostró hacia ella.

"A Julieta mi papá la ama, lo veo en sus ojos, en cómo habla de ella, que la defienda a muerte todo el tiempo hasta el día de hoy", afirmó.

Finalmente, la joven lamentó el desenlace de una relación que consideraba sólida y que, según sus propias palabras, imaginaba que perduraría en el tiempo.

"Me duele verlo triste y me duele saber que se terminó esta relación que ellos tenían, que yo pensé que iba a durar", concluyó.

De esta manera, India Ortega dejó en evidencia el impacto que la separación provocó en el entorno familiar del cantante, al tiempo que expresó su deseo de que ambos puedan atravesar este momento lejos de la exposición mediática.