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U2 vuelve a la Argentina con dos shows en River para celebrar sus 50 años

U2 se presentará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el estadio de River Plate, después de casi una década sin tocar en el país

16 de octubre 2026 · 15:04hs
U2 vuelve a la Argentina con dos shows en River para celebrar sus 50 años

U2 regresará a la Argentina con dos presentaciones en el estadio de River Plate, previstas para el 23 y el 25 de marzo de 2027. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a encontrarse con el público local en el marco de The Greatest Show on Earth, una gira mundial que celebra los 50 años de historia del grupo irlandés. Beck será el invitado especial de ambas noches.

U2 en Argentina

La última visita de U2 al país fue en octubre de 2017, cuando la banda se presentó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour, que conmemoró los 30 años de uno de sus discos más emblemáticos. El regreso marcará una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de un repertorio que atraviesa distintas generaciones y consolidó al grupo como una referencia del rock internacional.

El aniversario estará acompañado por el lanzamiento de Carnaval de Luz, previsto para el 13 de noviembre. El álbum tendrá 12 canciones y será el primer disco de material completamente nuevo de la banda desde Songs of Experience (2017). Entre sus colaboradores figuran Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder, mientras que Dolly Parton participará en el tema “Torn”.

Las entradas estarán disponibles a través de All Access. Según el anuncio difundido, la preventa para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre a las 10, con seis cuotas sin interés, y la venta general fue anunciada para el jueves 22 a la misma hora. Se recomienda consultar la plataforma oficial para confirmar las fechas y condiciones de compra antes de adquirir los tickets.

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