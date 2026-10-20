Tras la denuncia contra Hernán Casciari, Diego Peretti explicó su participación en la película

Diego Peretti publicó un descargo luego de que 18 personas denunciaran penalmente al escritor por presuntas irregularidades en el financiamiento de producciones audiovisuales de Orsai

Diego Peretti se refirió a la denuncia penal presentada contra Hernán Casciari por un grupo de 18 personas que cuestionan el financiamiento de películas producidas por Orsai Audiovisuales SRL. A través de un mensaje publicado en Instagram, el actor y director aclaró cuál fue su participación en La muerte de un comediante y remarcó que no tuvo responsabilidades en el manejo de los fondos aportados por los inversores.

Peretti explicó que Casciari le propuso realizar su primera película como director y que, desde el comienzo, conocía que el proyecto se financiaría mediante un sistema colectivo, similar al utilizado anteriormente para producir La uruguaya. El mecanismo permitía que quienes aportaban dinero se incorporaran como socios productores.

El actor dirigió la película junto a Javier Beltramino, protagonizó la historia y estuvo a cargo del guion. Según detalló, tanto su trabajo como intérprete como la escritura del libreto fueron realizados ad honorem, mientras que sus contratos con Orsai contemplaban honorarios fijos por tareas artísticas específicas.

En ese sentido, fue categórico al señalar que ni él ni Beltramino participaron en la definición de las condiciones económicas ofrecidas a los aportantes, ni tuvieron a su cargo la recaudación, la administración de los recursos o la gestión financiera del proyecto.

El director también destacó el compromiso del equipo con la película, estrenada en 2025 en salas de Argentina y Uruguay. Afirmó que todos eran conscientes de la confianza depositada por las personas que habían contribuido a hacerla posible y que trabajaron para cumplir con sus responsabilidades profesionales.

“Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”, expresó al cerrar su mensaje.

La denuncia contra Hernán Casciari

La presentación judicial fue realizada por 18 personas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes sostienen que realizaron aportes económicos para financiar distintas producciones audiovisuales de Orsai, entre ellas La uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante, con la expectativa de recuperar el dinero invertido y obtener rendimientos.

Según la denuncia, los aportes individuales oscilaron entre 50 y 3.000 dólares. Los reclamantes afirman que, en numerosos casos, no recibieron los retornos esperados y que tuvieron dificultades para acceder a información financiera y rendiciones de gastos que permitieran conocer el destino de los fondos.

Por ese motivo, solicitaron que se investigue si los perjuicios denunciados responden a una operatoria común. También reclamaron una rendición integral de los proyectos y una auditoría contable de Orsai Audiovisuales.

Tras la difusión del caso, Casciari publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció errores en la gestión y la comunicación con los aportantes, pero rechazó las acusaciones de estafa y fraude.

El escritor sostuvo que los problemas estuvieron relacionados con proyectos que no salieron como esperaba y aseguró que durante 2025 pidió disculpas a quienes habían invertido. También manifestó que comprende la decepción de los participantes, aunque negó que hubiera existido una intención de engañarlos.

Mientras la denuncia plantea cuestionamientos sobre el financiamiento y la rendición de cuentas, Peretti buscó dejar en claro que su intervención estuvo limitada a la realización artística de la película y que no tuvo participación en las decisiones financieras que ahora son objeto de reclamo.