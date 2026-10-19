Mirtha Legrand reapareció en una foto familiar tras la internación

A casi dos semanas de recibir el alta médica por una neumonía bacteriana, Mirtha Legrand, la conductora de 99 años reapareció en una foto familiar

La conductora publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a su familia y acompañó la fotografía con un mensaje breve: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”. La publicación fue una de las primeras apariciones públicas de Legrand después de su internación, que se extendió durante 18 días a raíz de una neumonía bacteriana.

Mirtha recibió el alta médica el 6 de octubre y continuó la recuperación en su domicilio. Desde entonces, las novedades sobre su evolución llegaron principalmente a través de personas de su entorno, que transmitieron tranquilidad respecto de su estado.

Uno de ellos fue el productor teatral Carlos Rottemberg, quien mantiene un vínculo cercano con la conductora. Al referirse a la recuperación, contó que Mirtha le había reconocido que esta vez la había pasado mal durante la internación. Sin embargo, también llevó tranquilidad sobre su presente y aseguró: “Está muy bien, está muy bien”.

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de su abuela

Durante la emisión de La Noche de Mirtha del sábado 17 de octubre, Juana Viale volvió a referirse al estado de salud de su abuela mientras estaba al frente del programa de El Trece, una tarea que asumió durante la internación de la conductora.

La consulta surgió de parte del periodista Marcelo Bonelli, uno de los invitados a la mesa de esa noche. “Te quería preguntar, ¿cómo anda Mirtha? ¿Cómo está? Le mandamos un beso”, expresó.

Viale respondió con un mensaje afectuoso y destacó la evolución de Legrand. “Muy bien. Le mandamos un beso enorme. Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”, afirmó. Los demás presentes en el estudio también se sumaron al saludo para la conductora.

Más adelante, la periodista Tatiana Schapiro, también invitada al ciclo, quiso saber si Mirtha seguía la emisión desde su casa. “Obvio que nos está mirando”, contestó su nieta.

En ese mismo intercambio, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó a la conversación y preguntó por los preparativos para el cumpleaños número 100 de la conductora. “Menos mal que le hiciste la pregunta porque mi mamá, María del Carmen, me pregunta cómo está. ¿Dónde vamos a hacer los 100 años?”, dijo con humor.

Sin fecha confirmada para volver a la televisión

Aunque las últimas declaraciones de su entorno describen una evolución favorable, todavía no hay una fecha confirmada para el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. Por el momento, Juana Viale continúa al frente de las emisiones de La Noche de Mirtha mientras su abuela se recupera.

Consultado sobre la posibilidad de que la conductora retome su lugar en el programa, Rottemberg sostuvo que la decisión se evaluará más adelante. La prioridad, por ahora, es que Legrand continúe con su recuperación, sin anticipar plazos para volver a la actividad.

La expectativa también está puesta en su próximo cumpleaños. Mirtha cumplirá 100 años el 23 de febrero de 2027, una fecha que ya genera comentarios y planes posibles, aunque todavía no se confirmó cómo será la celebración.

La fotografía familiar y los mensajes de su entorno aportaron las últimas señales públicas sobre la salud de la conductora. Después de una internación que despertó preocupación, Mirtha transita la recuperación en su casa, acompañada por su familia y a la espera de que su evolución permita definir los próximos pasos de su actividad profesional.