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Dalma Maradona reveló el parecido de su hija menor con el Diez

Dalma Maradona contó que Roma y Azul pueden elegir libremente en la vida, salvo en una cuestión futbolera. Además, reveló el parecido que encuentra entre la menor de sus hijas y su papá

9 de octubre 2026 · 17:31hs
Dalma Maradona reveló el parecido de su hija menor con el Diez

Dalma Maradona compartió detalles de su intimidad familiar durante su participación en El Tribunero, el especial futbolero del programa Paren la mano. En una charla distendida, la hija de Diego Maradona contó cuál es el único límite que les puso a sus hijas, Roma y Azul, y que está directamente relacionado con la pasión que marcó la vida del Diez.

La regla de Dalma Maradona para sus hijas que lleva el sello de Diego

“Mis dos hijas no tienen ninguna chance de ser de otro cuadro. Pueden elegir lo que quieran en la vida, ¡pero todo menos eso!”, expresó entre risas al referirse a la posibilidad de que las nenas, de 7 y 4 años, hinchen por un equipo distinto de Boca Juniors.

Dalma aclaró que ambas están contentas de ser hinchas del Xeneize. Aunque no juegan al fútbol ni tienen intención de hacerlo, disfrutan de los colores azul y oro y del clima que rodea a los partidos. Para la familia Maradona, la pasión por Boca es una tradición que se transmite de generación en generación.

El parecido de Azul con Diego Maradona

Durante la conversación, Dalma también habló de los rasgos de su papá que reconoce en sus hijas y en su sobrino Benjamín Agüero, hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero. En particular, sorprendió con una observación sobre Azul, la menor de las nenas.

“Pasa algo con Azul… camina igual a mi papá. Te lo juro. Camina así”, contó. Al principio, reconoció, pensó que podía ser una impresión propia, alimentada por las ganas de encontrar algo de Diego en su hija, que físicamente tiene características muy distintas a las del exfutbolista.

“Yo al principio decía: ‘No puede ser, si no lo conoció, no lo vio caminar’. Pensé que era yo flasheando por las ganas de que tuviera algo de él, porque físicamente es blanca y colorada, nada que ver”, recordó.

Sin embargo, la opinión de otras personas terminó de convencerla de que no era la única en advertir ese parecido. “Pero cuando otra persona me lo dijo sin que yo hablara, dije: ‘Menos mal, lo están viendo’. La forma de caminar y de hablar que tiene es increíble”, agregó.

Las palabras de Dalma volvieron a poner en primer plano el vínculo que mantiene con la memoria de su papá, fallecido en noviembre de 2020. En distintas oportunidades, la hija mayor del Diez compartió cuánto lo extraña y cómo su presencia sigue formando parte de su vida cotidiana.

Tras la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en el Mundial, Dalma también le dedicó un mensaje emotivo a Diego. “Porque si no la sufrimos no somos nosotros”, escribió sobre la manera de vivir el fútbol, antes de expresar lo que siente por su ausencia: “Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

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