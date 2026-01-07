Uno Entre Rios | Redengas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 1017/25 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Enero de 2026 y que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre

Ríos.

7 de enero 2026 · 07:35hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Las nuevas tarifas, además de una variación en el valor del Cargo Fijo de un 2.87 % para los usuarios residenciales, contienen un ajuste en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios de un 1.94 % que se debe a la variación del precio del gas en boca de pozo y a la variación del costo de transporte.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

Redengas Enargas gas Gas natural
