Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la resolución N° 1017/25 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Enero de 2026 y que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre

Las nuevas tarifas, además de una variación en el valor del Cargo Fijo de un 2.87 % para los usuarios residenciales, contienen un ajuste en el valor del Cargo Variable o cargo por metro cúbico de gas consumido para los usuarios de un 1.94 % que se debe a la variación del precio del gas en boca de pozo y a la variación del costo de transporte.