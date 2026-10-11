Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Se terminó el complejo fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, debiendo retirarse de la carrera en el giro 29° de los 62 programados en las calles de Marina Bay tras una nueva falla en el Alpine A526 con el cual había conseguido ubicarse 14° y con posibilidades de aspirar a mejores posiciones.

Durante la competencia, el piloto argentino había conseguido superar en la partida a Gabriel Bortoleto (luego abandonaría con el Audi) y vueltas posteriores a Arvid Lindblad (Racing Bulls); sin embargo, advirtió a su ingeniero Stuart Barlow porque notaba una merma en la potencia del motor Mercedes sobre todo en el último sector del trazado de 4.927 metros (entre las curvas 14 y 17).

Mientras desde el box de Alpine F1 Team se chequeaba esas deficiencias que se centraría en un sensor de la parte trasera del coche y con una próxima parada para reemplazar los neumáticos de compuesto medio por el blando, como lo hizo su compañero Pierre Gasly, repentinamente Colapinto siguió de largo en la curva 7 y si bien intentó continuar el motor se apagó, cerrando el capítulo singapures para el pilarense quien consideró su “peor triplete de carreras” en las 43 presentaciones de F1.

A difficult evening in Singapore. pic.twitter.com/mij7pKxQYl — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 11, 2026

Tras esta serie de competencias en Baku, Sepang y Singapur, el pilarense junto al equipo de Enstone se abocarán una vez más en resolver las fallas, intercambiando los datos recabados con Mercedes, con el objetivo de evitarlas en las carreras americanas de Austin, México y San Pablo en donde Colapinto se centrará en recuperar el rendimiento y volver a sumar.

La palabra de Franco Colapinto

“Fue un problema de transmisión, pero en realidad hay que esperar a que el auto vuelva (a boxes) para entender qué pasó porque quedé como en tres ruedas. Una pena, problemas en las dos carreras del fin de semana”, expresó Colapinto.

“Tengo que hacer un ‘reset’ ahora y volver a empezar, porque fueron unos fines de semana muy duros, no estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue finalmente los peores tres fines de semana de mi carrera, así que tratar de volver fuerte”, admitió el pilarense sobre su magra cosecha de resultados en estas rondas del calendario 2026.

La victoria de Max Verstappen

Con un trabajo perfecto, Max Verstappen logró finalmente ganar en el Gran Premio de Singapur, una de las carreras que le faltaba contar entre sus lauros de Fórmula 1 y con el equipo Red Bull fue contundente durante las 62 vueltas cumpliendo con una estrategia que le permitió liderar de principio a fin en las calles de Marina Bay a bordo del Red Bull, con el cual repitió como el domingo pasado en Sepang festejar en lo más alto del podio y su 250° participación en el campeonato mundial de Fórmula 1.

Este resultado del equipo de Milton Keynes cierra los festejos de su socio Ford, el proveedor de motores a partir de esta temporada, que el 10 de octubre celebró el 125° aniversario del primer triunfo en las carreras de autos, cuando en 1901 nada menos que Henry Ford condujo su Sweep Stacks en un hipódromo cercano a Detroit.

Verstappen encabezó la formación sin complicaciones y gestionando las diferencias con sus escoltas, que sí fueron alternando en las posiciones detrás suyo. En el inicio estuvieron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton; luego los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y finalmente cruzó la meta con más de siete segundos de ventaja sobre el monegasco Leclerc y el italiano Kimi Antonelli, quien con el Mercedes pudo escalar al podio y con ello ampliar la diferencia con su compañero George Russell que largó 19° y terminó noveno.

Entre los pilotos de las Flechas de Plata arribaron Norris, Piastri, Hamilton, Liam Lawson (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Audi). Piastri y Hamilton tuvieron una fuerte porfía por la tercera posición y realizaron maniobras que excedieron los límites de pista que les hizo mermar la velocidad y fue aprovechado por Antonelli para quedarse con el último escalón del podio. Décimo fue Isack Hadjar (Red Bull) que largó 20° y se quedó con el último punto, tras superar a Pierre Gasly (Alpine).

La competencia singapurense tuvo un par de neutralizaciones con Auto de Seguridad Virtual (VSC) por las detenciones de Bortoleto (Audi) y Lance Stroll (Aston Martin), siendo estos los únicos momentos en los cuales la velocidad se ralentizó en el trazado urbano; ambos, junto al argentino Franco Colapinto (Alpine) y el tailandés Alexander Albon (Williams) fueron los abandonos registrados que tuvo la carrera nocturna.

Con 340 puntos, Antonelli aventaja por 102 unidades a Russell y afianza su futura coronación en F1; luego se ubican Hamilton a 111, Verstappen a 119 y Leclerc a 135; con respecto a los pilotos de Alpine, Gasly cuenta con 41 (10°) y Colapinto con 27 (12°).

En el Circuito de las Américas de Austin (Texas), se correrá el Gran Premio de Estados Unidos, durante el 23 y 25 de octubre.