Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Promediando el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto abandonó por una falla en el Alpine. La victoria quedó para Max Verstappen.

11 de octubre 2026 · 15:17hs
El argentino tuvo tres últimas carreras olvidables y buscará dar vuelta la página para Estados Unidos.

El argentino tuvo tres últimas carreras olvidables y buscará dar vuelta la página para Estados Unidos.

Se terminó el complejo fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, debiendo retirarse de la carrera en el giro 29° de los 62 programados en las calles de Marina Bay tras una nueva falla en el Alpine A526 con el cual había conseguido ubicarse 14° y con posibilidades de aspirar a mejores posiciones.

Franco Colapinto no vio la bandera a cuadros.

Franco Colapinto no vio la bandera a cuadros.

Durante la competencia, el piloto argentino había conseguido superar en la partida a Gabriel Bortoleto (luego abandonaría con el Audi) y vueltas posteriores a Arvid Lindblad (Racing Bulls); sin embargo, advirtió a su ingeniero Stuart Barlow porque notaba una merma en la potencia del motor Mercedes sobre todo en el último sector del trazado de 4.927 metros (entre las curvas 14 y 17).

Mientras desde el box de Alpine F1 Team se chequeaba esas deficiencias que se centraría en un sensor de la parte trasera del coche y con una próxima parada para reemplazar los neumáticos de compuesto medio por el blando, como lo hizo su compañero Pierre Gasly, repentinamente Colapinto siguió de largo en la curva 7 y si bien intentó continuar el motor se apagó, cerrando el capítulo singapures para el pilarense quien consideró su “peor triplete de carreras” en las 43 presentaciones de F1.

Tras esta serie de competencias en Baku, Sepang y Singapur, el pilarense junto al equipo de Enstone se abocarán una vez más en resolver las fallas, intercambiando los datos recabados con Mercedes, con el objetivo de evitarlas en las carreras americanas de Austin, México y San Pablo en donde Colapinto se centrará en recuperar el rendimiento y volver a sumar.

La palabra de Franco Colapinto

“Fue un problema de transmisión, pero en realidad hay que esperar a que el auto vuelva (a boxes) para entender qué pasó porque quedé como en tres ruedas. Una pena, problemas en las dos carreras del fin de semana”, expresó Colapinto.

“Tengo que hacer un ‘reset’ ahora y volver a empezar, porque fueron unos fines de semana muy duros, no estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue finalmente los peores tres fines de semana de mi carrera, así que tratar de volver fuerte”, admitió el pilarense sobre su magra cosecha de resultados en estas rondas del calendario 2026.

La victoria de Max Verstappen

Con un trabajo perfecto, Max Verstappen logró finalmente ganar en el Gran Premio de Singapur, una de las carreras que le faltaba contar entre sus lauros de Fórmula 1 y con el equipo Red Bull fue contundente durante las 62 vueltas cumpliendo con una estrategia que le permitió liderar de principio a fin en las calles de Marina Bay a bordo del Red Bull, con el cual repitió como el domingo pasado en Sepang festejar en lo más alto del podio y su 250° participación en el campeonato mundial de Fórmula 1.

Este resultado del equipo de Milton Keynes cierra los festejos de su socio Ford, el proveedor de motores a partir de esta temporada, que el 10 de octubre celebró el 125° aniversario del primer triunfo en las carreras de autos, cuando en 1901 nada menos que Henry Ford condujo su Sweep Stacks en un hipódromo cercano a Detroit.

Verstappen encabezó la formación sin complicaciones y gestionando las diferencias con sus escoltas, que sí fueron alternando en las posiciones detrás suyo. En el inicio estuvieron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton; luego los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y finalmente cruzó la meta con más de siete segundos de ventaja sobre el monegasco Leclerc y el italiano Kimi Antonelli, quien con el Mercedes pudo escalar al podio y con ello ampliar la diferencia con su compañero George Russell que largó 19° y terminó noveno.

Entre los pilotos de las Flechas de Plata arribaron Norris, Piastri, Hamilton, Liam Lawson (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Audi). Piastri y Hamilton tuvieron una fuerte porfía por la tercera posición y realizaron maniobras que excedieron los límites de pista que les hizo mermar la velocidad y fue aprovechado por Antonelli para quedarse con el último escalón del podio. Décimo fue Isack Hadjar (Red Bull) que largó 20° y se quedó con el último punto, tras superar a Pierre Gasly (Alpine).

La competencia singapurense tuvo un par de neutralizaciones con Auto de Seguridad Virtual (VSC) por las detenciones de Bortoleto (Audi) y Lance Stroll (Aston Martin), siendo estos los únicos momentos en los cuales la velocidad se ralentizó en el trazado urbano; ambos, junto al argentino Franco Colapinto (Alpine) y el tailandés Alexander Albon (Williams) fueron los abandonos registrados que tuvo la carrera nocturna.

Con 340 puntos, Antonelli aventaja por 102 unidades a Russell y afianza su futura coronación en F1; luego se ubican Hamilton a 111, Verstappen a 119 y Leclerc a 135; con respecto a los pilotos de Alpine, Gasly cuenta con 41 (10°) y Colapinto con 27 (12°).

En el Circuito de las Américas de Austin (Texas), se correrá el Gran Premio de Estados Unidos, durante el 23 y 25 de octubre.

Franco Colapinto Max Verstappen Alpine
Noticias relacionadas
Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista.

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

Franco Colapinto buscará meterse dentro de la zona de puntos este fin de semana en Yas Marina.

Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Franco Colapinto largó último y terminó decimotercero en una caótica carrera en el GP de Fórmula 1 de Bahréin, Malasia. El triunfo fue para Max Verstappen

Franco Colapinto terminó 13° en una caótica carrera en el GP de Bahréin

Franco Colapinto quedó 15° en la pista, pero deberá cumplir una penalización de 15 puestos, por lo que largará desde la última fila en Malasia

Franco Colapinto largará último por penalización en el GP de Bahréin, Malasia

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI

Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Ultimo Momento
Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI

Entre Ríos lidera un indicador nacional de créditos productivos del CFI

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Una falla en el Alpine obligó a abandonar a Franco Colapinto

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Día Nacional de la Patagonia: la historia de una región que inspiró los parques nacionales

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Artistas del Paraná: una muestra solidaria a beneficio de un hospital entrerriano

Policiales
Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

Santa Elena: murió el joven que había sido apuñalado y se agrava la situación de los detenidos

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

La Justicia Federal de Entre Ríos avaló un DNU de Milei y confirmó de expulsión de una brasileña

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

Hay preocupación en Entre Ríos porque el avance de la sífilis no cede

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Entre Ríos, el plan de alivio financiero superó el cupo inicial

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

En Concordia buscan concientizar sobre el dengue en épocas de inundaciones

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Entre Ríos: cómo estará el tiempo el domingo y lunes en las principales ciudades

Entre Ríos: Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Entre Ríos: Enersa y la Secretaría de Energía firmaron acuerdos con cooperativas eléctricas

Dejanos tu comentario