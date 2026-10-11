Un salto de calidad para Natanael Bazualdo

En su primer año en la categoría U20 el entrerriano Natanael Bazualdo fcompetirá en el Sudamericano U23 en Santa Fe. "Trataré de llegar a la final", apuntó.

Natanael Bazualdo será uno de los representantes entrerrianos en el equipo argentino que participará del XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo. La cita internacional se desarrollará del 16 al 18 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.

El concordiense, que transita su primer año en la categoría U20, competirá en la prueba de lanzamiento de bala. Saldrá a escena en el segundo y último turno de la competencia continental.

Natanael atravesó distintos estados de ánimo a lo largo de la presente temporada. Sintió bronca al no alcanzar la marca mínima para acceder a la primera edición del Campeonato Iberoamericano U20, que se desarrolló en junio en Lima, Perú. Sin embargo, el Gurí, que dio sus primeros pasos en el atletismo en 2021 a través de los Juegos Evita, dio vuelta rápidamente la página y enfocó sus energías en nuevos objetivos.

Junto a su entrenador, Julio Piñero, se propuso alcanzar una meta ambiciosa: representar al país en una competencia internacional durante 2026.

Los certámenes nacionales le brindaron el espacio necesario para prepararse y medirse con los mejores. Bazualdo compitió, subió al podio y protagonizó destacadas actuaciones. En abril conquistó la medalla de plata en el Campeonato Nacional U20 disputado en Concepción del Uruguay.

Posteriormente, se consagró subcampeón en el Nacional U23, que se llevó adelante en el Polideportivo N.º 2 Domingo Faustino Sarmiento, de Tigre, provincia de Buenos Aires. En el Campeonato Nacional de Mayores, celebrado en el estadio municipal Jorge Newbery de Rosario, quedó a un paso del podio, aunque logró su mejor marca personal en la prueba. Ese registro resultó determinante para conseguir la clasificación al Sudamericano U23.

El testimonio de Natanael Bazualdo

“Queda una semanita para la competencia. Ya estoy palpitando el Sudamericano U23. Trataré de dar lo mejor, ya que realicé una preparación larga para poder clasificar. Ha sido una planificación importante”, relató Natanael Bazualdo en diálogo con Ovación.

“Busqué la clasificación al Sudamericano U23 porque no se me dio la participación en el Iberoamericano U20. No pude clasificar por un tema de marcas. Conseguí el registro una semana después y me quedé con bronca”, recordó el lanzador formado en la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia.

La frustración inicial se transformó en el impulso necesario para afrontar el nuevo desafío internacional. “Con mi entrenador nos propusimos buscar la marca para el Sudamericano U23. Peleamos en el Nacional U23, donde finalicé segundo. Y en el Nacional de Mayores logré lanzar bien lejos y superar en el registro a quien estaba por encima de mí en el ranking nacional U23 para meterme en el Sudamericano”, explicó.

Natanael Bazualdo será uno de los representantes entrerrianos que competirá en el Sudamericano U23.

La preparación fue determinante para alcanzar el objetivo en una categoría superior. En el camino, además, incorporó nuevas herramientas que le permitieron fortalecer su rendimiento en la alta competencia.

“Tal vez me haya faltado tiempo para prepararme para clasificar al Iberoamericano U20, además del gran nivel de competencia. También influyó mucho la cuestión psicológica. Estuve muy nervioso, no me salieron los mejores lanzamientos y eso me jugó en contra. En cambio, ahora estoy mucho más tranquilo, más pacífico. Estoy trabajando con coaching deportivo, que me está ayudando mucho. Estoy aprendiendo a calmar los nervios y llego mucho mejor a la competencia”, afirmó.

Bazualdo respeta sus tiempos y tiene en claro que atraviesa su primera temporada en la categoría U20, mientras que el próximo fin de semana deberá medirse con atletas de una divisional superior. Por eso, no se impone metas desmedidas: apuesta a seguir creciendo y aprovechar la experiencia internacional para continuar su evolución.

“Iré a competir para superar mis propias marcas, dar lo mejor, tratar de dejar a Argentina lo más alto posible e intentar meterme en una final. Este es mi primer año en U20 y voy a competir en U23, que es una categoría superior. De todos modos, trataré de meterme en la final”, se entusiasmó.

El respaldo de sus redes en el Sudamericano

La cercanía geográfica entre su Concordia natal y la sede del campeonato le permitirá contar con un respaldo especial. Los 290 kilómetros que separan ambas ciudades podrían ser recorridos por familiares y amigos para acompañar al Gurí, que inició su vida deportiva bajo los tres palos del Club San Lorenzo de Villa Adela y, con el tiempo, encontró su lugar en el atletismo.

“En la semana, hablando con mi familia, me decían que probablemente viajen a verme. Lo mismo un grupo de amigos. Que ellos puedan estar presentes será una alegría gigante. Es un apoyo más”, agradeció Natanael.

La cuenta regresiva ya comenzó. Bazualdo ultima los detalles de su preparación antes de trasladarse a Santa Fe, donde compartirá la delegación entrerriana con Lucas Miño, Máximo Andino, Adrián Viso, Nicolás Cousillas y Luján Moneda, los otros representantes de la provincia que vestirán los colores argentinos en la competencia continental. “Viene muy bien esta camada”, destacó Natanael, ilusionado con el presente del atletismo entrerriano y con la posibilidad de dar un nuevo paso en su camino deportivo.