Torneo Regional Amateur: está la programación de las revanchas

Por los partidos de vuelta de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur, Don Bosco jugará el sábado, mientras que Paraná y Neuquen lo harán el domingo.

Atlético Paraná va por la clasificación a la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la programación de los partidos de vuelta de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2026 . Don Bosco jugará el sábado, mientras que Atlético Paraná y Neuquen lo harán el domingo.

El Salesiano se presentará el sábado a la noche en Gualeguaychú, donde visitará a Juventud Unida desde las 21. La cuaterna arbitral es de Concepción del Uruguay: Nicolás Vergara el árbitro principal; Iván Pastrana y Fabián Pérez los asistentes; y Lautaro Kanneman el cuarto árbitro. En la ida, la Juve ganó 4 a 2 en la capital entrerriana, por lo que Don Bosco irá por la épica.

Los otros partidos serán el día posterior. El domingo, desde las 16, en el estadio Pedro Mutio, el Gato recibirá a Defensores de Pronunciamiento. Los encargados de impartir justicia llegarán provenientes de Gualeguaychú: el árbitro será Brian Páez; los asistentes Edgardo Teles Triunfo y Ariel Ghibaud; y el cuarto árbitro Lautaro Pralong. En el primer juego, como visitante, Atlético Paraná se impuso por 2 a 0 y en su casa tratará de asegurarse la clasificación.

Más tarde, desde las 17, en el estadio Luis Renaud, el Pingüino será anfitrión de Recreativo San Jorge de Villa Elisa. La cuaterna arbitral será de Concordia: Martín Leiva el árbitro; Stéfano Espíndola y Ezequiel Koncevich los asistentes; Víctor Mora el cuarto. La ida finalizó empatada 1 a 1, por lo que Neuquen tratará de hacer pesar su localía.

Los otros cruces de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Sábado

A las 18: Colón de San Justo (2)-Atlético San Jorge (1)

Domingo

A las 16: Juventud de Esperanza (2)-Studebaker de Villa Cañás (0) y Los Andes de Alcorta (0)-Sanjustino (0)

A las 17: Comunicaciones de Concordia (1)-Social y Deportivo Achirense (3)

A las 20.30: Ben Hur de Rafaela (1)-Cosmos de Santa Fe (1)