Regional Amateur: Atlético Paraná sacó ventajas en Pronunciamiento

El Decano derrotó 2 a 0 al Depro en el partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Amateur. Atlético Neuquén rescató un empate en Villa Elisa.

Atlético Paraná derrotó este domingo 2 a 0 a Defensores de Pronunciamiento en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a la segunda fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El juego se llevó adelante en el estadio Delio Cardozo, en el interior del Departamento Uruguay.

El Decano sacó diferencias en la etapa inicial a través de un tiro penal ejecutado por su arquero, Abraham Reartes. La apertura del marcador le ofreció enormes espacios al Rojiblanco, que pudo estirar cifras en el complemento por intermedio de Leando Ilari.

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El Depro finalizó el partido con 10 hombres por la expulsión de Agustín Martínez, quien no estará a disposición el próximo fin de semana en el juego que cerrará esta llave en el estadio Pedro Mutio.

Otros resultados del Regional Amateur

Por otro lado, Recreativo San Jorge y Atlético Neuquén igualaron 1 a 1 en Villa Elisa. El Tractor Amarillo se puso en ventajas a través de Ayrton Cardozo. El Pingüi igualó gracias a la capacidad goleadora de Luciano Díaz.

En otra de los duelos de playoffs de la Región Litoral Sur Achirense derrotó 3 a 1 a Comunicaciones de Concordia en el estadio Guillermo Bonnín. Tomás D´angelo y Jorge Sampallo, en dos ocasiones, convirtieron las conquistas del dueño de casa; para la visita descontó Joel Villalba.