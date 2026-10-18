Torneo Regional Amateur: Atlético Paraná y Neuquen van por la clasificación como locales

El Gato recibirá a las 16 al Depro y, desde las 17, el Pingüino a Recreativo San Jorge, por la vuelta de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur.

Atlético Paraná y Neuquen afrontarán este domingo sus respectivos partidos de vuelta de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur . El Gato buscará hacer valer la ventaja conseguida en la ida, mientras que el Pingüino intentará avanzar de fase ante su gente.

El primero en salir a escena será Atlético Paraná, que desde las 16 recibirá a Defensores de Pronunciamiento en el estadio Pedro Mutio. El Decano llega con una buena diferencia luego de imponerse por 2 a 0 en el encuentro de ida, disputado como visitante. Con ese resultado a favor, el conjunto paranaense intentará cerrar la serie en casa y asegurar su lugar en la Tercera Ronda.

El encuentro contará con el arbitraje de Brian Páez, de la Liga de Gualeguaychú. Edgardo Teles Triunfo y Ariel Ghibaud serán los asistentes, mientras que Lautaro Pralong se desempeñará como cuarto árbitro.

Por su parte, Neuquen jugará desde las 17 en el estadio Luis Renaud, donde será anfitrión de Recreativo San Jorge de Villa Elisa. Después del empate 1 a 1 registrado en el primer enfrentamiento, el Pingüino buscará aprovechar la localía para quedarse con la clasificación. La serie está abierta y el equipo paranaense necesitará una victoria para avanzar sin depender de una definición por penales.

La cuaterna arbitral será de Concordia y estará encabezada por Martín Leiva, acompañado por Stéfano Espíndola y Ezequiel Koncevich como asistentes. Víctor Mora será el cuarto árbitro.

La programación del domingo en el Torneo Regional Amateur

Además de los dos compromisos de los equipos paranaenses, la jornada dominical tendrá otros cruces correspondientes a las revanchas de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur. Desde las 16 se enfrentarán Juventud de Esperanza y Studebaker de Villa Cañás, y Los Andes de Alcorta ante Sanjustino. A las 17 jugarán Comunicaciones de Concordia y Social y Deportivo Achirense, mientras que a las 20.30 se medirán Ben Hur de Rafaela y Cosmos de Santa Fe.

Este sábado, Colón de San Justo derrotó como local 2 a 1 a Atlético San Jorge, para avanzar a la Tercera Ronda con un global de 4 a 2.