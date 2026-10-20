Sin Maradona ni Pelé, los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

La votación especial propone elegir la mejor edición individual de la historia entre los futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces.

Messi, Ronaldo, Cruyff y Cristiano Ronaldo son algunos de los ternados al Balón de Oro de todos los tiempos.

El Balón de Oro de todos los tiempos ya tiene a sus nominados para elegir la mejor edición individual de la historia del premio. Esta iniciativa especial por los 70 años del galardón de France Football propone elegir la mejor edición individual entre las obtenidas por futbolistas que ganaron en dos o más oportunidades.

A diferencia de una elección al mejor jugador de la historia, la votación compara temporadas específicas y permite que un mismo futbolista tenga más de una candidatura. Por el momento, Cristiano Ronaldo lidera los primeros resultados.

Entre los otros nominados figuran Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário y Kevin Keegan.

Messi y Ronaldo son dos de los protagonistas de la elección. El argentino aparece entre los más votados con sus ediciones de 2012 y 2023, mientras que el portugués compite con la de 2008. En los primeros resultados difundidos, Ronaldo arraza con el 62% de los votos, contra el 13% de Messi por 2012 y el 9% por 2023.

La votación es popular y cada participación tiene un costo de un euro. El ganador se conocerá el 27 de octubre, fecha prevista también para la ceremonia oficial del Balón de Oro.

Todos los nominados al Balón de Oro de todos los tiempos

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Alfredo Di Stefano (1957, 1959)

Marco Van Basten (1988, 1989, 1992)

Johann Cruyff (1971, 1973, 1974)

Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981)

Michel Platini (1983, 1984, 1985)

Ronaldo Nazário (1997, 2002)

Kevin Keegan (1978, 1979)

Franz Beckenbauer (1972, 1976)