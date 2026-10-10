Regional del Litoral: Estudiantes visita a Jockey y Rowing recibe a Old Resian

El Torneo Regional del Litoral volverá a tener acción este sábado con la disputa de la 16ª fecha del Top 10. Acción para los paranaenses.

Después de varios fines de semana con interrupciones, principalmente por la disputa del Torneo del Interior organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), el Torneo Regional del Litoral volverá a escena este sábado con los encuentros correspondientes a la 16ª fecha del Top 10. Para los representantes entrerrianos, la jornada tendrá dos compromisos importantes: Estudiantes viajará a Rosario para medirse con Jockey Club, mientras que Paraná Rowing recibirá a Old Resian en su cancha.

Los equipos de la capital entrerriana afrontarán una fecha clave en la recta final de la competencia, que reúne a los principales clubes de la región y es organizada en conjunto por las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Estudiantes tendrá una exigente visita a Rosario por el Regional del Litoral

El Club Atlético Estudiantes se presentará desde las 16 frente a Jockey Club de Rosario, en uno de los encuentros destacados de la jornada. El partido será arbitrado por Mateo Ciaccio.

El conjunto paranaense buscará sumar fuera de casa ante un rival que integra el lote de equipos protagonistas del certamen. Jockey de Rosario comparte el segundo puesto de la tabla con Santa Fe Rugby y el propio Estudiantes, todos con 50 puntos, por detrás del líder Duendes, que acumula 56 unidades.

En ese contexto, el cruce adquiere especial relevancia para el CAE, que intentará sostenerse entre los principales animadores del Top 10 y sumar puntos importantes en una etapa decisiva de la temporada.

La paridad que presenta la zona alta de las posiciones anticipa un encuentro de mucha intensidad, con dos equipos que necesitan mantener la regularidad para llegar bien posicionados al tramo final del campeonato.

Rowing será local ante Old Resian

Por su parte, Paraná Rowing Club jugará en condición de local frente a Old Resian, también desde las 16. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Gorla.

El Remero tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y buscar un resultado positivo ante un rival que se encuentra en la parte baja de la tabla. Rowing suma 38 puntos y ocupa el séptimo lugar, mientras que Old Resian reúne 28 unidades y se ubica noveno.

Para el equipo paranaense, el compromiso representa una buena oportunidad para seguir creciendo en la competencia y acercarse a los puestos de mitad de tabla, en un torneo que mantiene una importante disputa tanto en la zona de clasificación como en los restantes lugares del Top 10.

El respaldo de su público será un factor a favor para Rowing, que intentará imponer condiciones desde el comienzo y aprovechar la localía para quedarse con una victoria.

El clásico santafesino, el partido de la fecha

La atención principal de la jornada estará puesta en el clásico que protagonizarán CRAI y Santa Fe Rugby, desde las 15, en la cancha de los Gitanos, ubicada a la vera de la autopista. El encuentro será televisado por DirecTV y tendrá el arbitraje de Juan Moyano, de la Unión Entrerriana de Rugby, con la asistencia de Fernando Sánchez, Julián Caviglia y Bruno Martino.

Como ocurre tradicionalmente en este enfrentamiento, estará en juego el Trofeo de la Amistad, un símbolo de los valores, el respeto y los vínculos que unen a ambas instituciones más allá de la rivalidad deportiva.

En la previa del clásico se realizó una cena de camaradería, durante la cual se rindió homenaje a Jero Fernández Bobbio y Salvador Passadore.

La programación de la 16ª fecha por el Regional del Litoral

Top 10 – Sábado 10 de octubre

15: CRAI vs. Santa Fe Rugby (Juan Moyano).

16: Paraná Rowing vs. Old Resian (Facundo Gorla).

16: Universitario de Rosario vs. Duendes (Carlos Poggi).

16: Jockey Club de Rosario vs. Estudiantes de Paraná (Mateo Ciaccio).

16: Jockey de Venado Tuerto vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario (Lucas Palacios).

Top 6 – Copa de Oro, tercera fecha

Logaritmo vs. Provincial (Bruno Massetti).

Universitario de Santa Fe vs. Alma Juniors (Fernando De Feo).

CRAR vs. Caranchos (Exequiel Adrover).

Top 6 – Copa de Plata, tercera fecha

Los Pampas 27 vs. Tilcara 17 (partido disputado).

Regatas y Belgrano de San Nicolás vs. Gimnasia de Pergamino (Pablo Solari).

La Salle Jobson vs. Cha Roga Club (Nicolás Barrazza).

Las posiciones del Top 10