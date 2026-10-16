Se juega el Campeonato Entrerriano de Selecciones Femeninas U13 en Concepción del Uruguay

El Campeonato Entrerriano se disputará entre sábado y domingo en La Histórica. La APBF competirá en la Zona 2 con Gualeguaychú y Concordia.

El básquet femenino de Entre Ríos vivirá un nuevo fin de semana de fiesta con la disputa del Campeonato Entrerriano de Selecciones U13 , organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) que se desarrollará el sábado y domingo en la localidad de Concepción del Uruguay.

La competencia contará con la participación de seis representativos: la Asociación Pancho Ramírez (defensor del título tras haberse coronado en Concordia 2024 y Villa Elisa 2025), la Asociación de Santa Elena (subcampeón en la pasada edición), la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, la Asociación de Colón, La Asociación de Gualeguaychú y la Asociación de Concordia.

El cronograma marca que el torneo comenzará el sábado a las 10 con partidos en simultáneo en los estadios Juan José Garro del Club Regatas y en el Julio César Paccagnella del Club Rocamora.

Durante la jornada del domingo, tres encuentros serán transmitidos vía streaming a través de la plataforma de videos de la FBER www.basquetentrerios.tv. Los partidos que irán en vivo serán una semifinal, partido por el tercer puesto y la definición por el título federativo.

Los grupos del Campeonato Entrerriano

Zona 1: Pancho Ramírez, Colón y Santa Elena.

Zona B: Paraná, Gualeguaychú y Concordia.