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Se juega el Campeonato Entrerriano de Selecciones Femeninas U13 en Concepción del Uruguay

El Campeonato Entrerriano se disputará entre sábado y domingo en La Histórica. La APBF competirá en la Zona 2 con Gualeguaychú y Concordia.

16 de octubre 2026 · 21:29hs
Pancho Ramírez ganó las dos últimas ediciones del Campeonato Entrerriano.

Prensa FBER

Pancho Ramírez ganó las dos últimas ediciones del Campeonato Entrerriano.

El básquet femenino de Entre Ríos vivirá un nuevo fin de semana de fiesta con la disputa del Campeonato Entrerriano de Selecciones U13, organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) que se desarrollará el sábado y domingo en la localidad de Concepción del Uruguay.

La competencia contará con la participación de seis representativos: la Asociación Pancho Ramírez (defensor del título tras haberse coronado en Concordia 2024 y Villa Elisa 2025), la Asociación de Santa Elena (subcampeón en la pasada edición), la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, la Asociación de Colón, La Asociación de Gualeguaychú y la Asociación de Concordia.

El cronograma marca que el torneo comenzará el sábado a las 10 con partidos en simultáneo en los estadios Juan José Garro del Club Regatas y en el Julio César Paccagnella del Club Rocamora.

Durante la jornada del domingo, tres encuentros serán transmitidos vía streaming a través de la plataforma de videos de la FBER www.basquetentrerios.tv. Los partidos que irán en vivo serán una semifinal, partido por el tercer puesto y la definición por el título federativo.

Los grupos del Campeonato Entrerriano

Zona 1: Pancho Ramírez, Colón y Santa Elena.

Zona B: Paraná, Gualeguaychú y Concordia.

Campeonato Entrerriano Concepción del Uruguay FBER APBF
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