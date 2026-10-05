El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer cómo serán los enfrentamientos de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, certamen que, entre sus ocho regiones, otorga ocho ascensos para la primera edición del Torneo Argentino del Interior.
Se establecieron los enfrentamientos del Torneo Regional Amateur
Se dieron a conocer los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur: Don Bosco-Juventud Unida, Depro-Atl. Paraná y Recreativo San Jorge-Neuquen.
Don Bosco se enfrentará con Juventud Unida de Gualeguaychú, uno de los mejores equipos de la Primera Ronda; Atlético Paraná se medirá con Defensores de Pronunciamiento; mientras que Neuquen se cruzará con Recreativo San Jorge de Villa Elisa.
El Salesiano abrirá la serie en su casa y definirá como visitante; mientras que el Gato y el Pingüino comenzarán sus respectivas llaves como visitantes y cerrarán en la capital entrerriana.
Los playoffs de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur
Don Bosco vs Juventud Unida de Gualeguaychú
Social y Deportivo Achirense vs Comunicaciones de Concordia
Defensores de Pronunciamiento vs Atlético Paraná
Recreativo San Jorge de Villa Elisa vs Neuquen
Cosmos de Santa Fe vs Ben Hur de Rafaela
Studebaker de Villa Cañás vs Juventud de Esperanza
Atlético San Jorge vs Colón de San Justo
Sanjustino vs Los Andes de Alcorta