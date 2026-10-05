Se establecieron los enfrentamientos del Torneo Regional Amateur Se dieron a conocer los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur: Don Bosco-Juventud Unida, Depro-Atl. Paraná y Recreativo San Jorge-Neuquen. 5 de octubre 2026 · 18:45hs

Tres equipos paranaenses buscarán ser protagonistas en el Torneo Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer cómo serán los enfrentamientos de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, certamen que, entre sus ocho regiones, otorga ocho ascensos para la primera edición del Torneo Argentino del Interior.

Don Bosco se enfrentará con Juventud Unida de Gualeguaychú, uno de los mejores equipos de la Primera Ronda; Atlético Paraná se medirá con Defensores de Pronunciamiento; mientras que Neuquen se cruzará con Recreativo San Jorge de Villa Elisa.

El Salesiano abrirá la serie en su casa y definirá como visitante; mientras que el Gato y el Pingüino comenzarán sus respectivas llaves como visitantes y cerrarán en la capital entrerriana. Los playoffs de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Don Bosco vs Juventud Unida de Gualeguaychú Social y Deportivo Achirense vs Comunicaciones de Concordia Defensores de Pronunciamiento vs Atlético Paraná Recreativo San Jorge de Villa Elisa vs Neuquen Cosmos de Santa Fe vs Ben Hur de Rafaela Studebaker de Villa Cañás vs Juventud de Esperanza Atlético San Jorge vs Colón de San Justo Sanjustino vs Los Andes de Alcorta