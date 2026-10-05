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Se establecieron los enfrentamientos del Torneo Regional Amateur

Se dieron a conocer los cruces de la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur: Don Bosco-Juventud Unida, Depro-Atl. Paraná y Recreativo San Jorge-Neuquen.

5 de octubre 2026 · 18:45hs
Tres equipos paranaenses buscarán ser protagonistas en el Torneo Regional Amateur.

Tres equipos paranaenses buscarán ser protagonistas en el Torneo Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer cómo serán los enfrentamientos de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, certamen que, entre sus ocho regiones, otorga ocho ascensos para la primera edición del Torneo Argentino del Interior.

Don Bosco se enfrentará con Juventud Unida de Gualeguaychú, uno de los mejores equipos de la Primera Ronda; Atlético Paraná se medirá con Defensores de Pronunciamiento; mientras que Neuquen se cruzará con Recreativo San Jorge de Villa Elisa.

El Salesiano abrirá la serie en su casa y definirá como visitante; mientras que el Gato y el Pingüino comenzarán sus respectivas llaves como visitantes y cerrarán en la capital entrerriana.

Los playoffs de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Don Bosco vs Juventud Unida de Gualeguaychú

Social y Deportivo Achirense vs Comunicaciones de Concordia

Defensores de Pronunciamiento vs Atlético Paraná

Recreativo San Jorge de Villa Elisa vs Neuquen

Cosmos de Santa Fe vs Ben Hur de Rafaela

Studebaker de Villa Cañás vs Juventud de Esperanza

Atlético San Jorge vs Colón de San Justo

Sanjustino vs Los Andes de Alcorta

Torneo Regional Amateur Consejo Federal Don Bosco Atlético Paraná Neuquen
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