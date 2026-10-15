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Se definieron los cruces de los cuartos de final de la Liga Paranaense

Ya están establecidos los enfrentamientos que tendrá la Liga Paranaense, tanto para la Supercopa como para la Copa de la Liga, en Primera y Sub 20.

15 de octubre 2026 · 17:02hs
Peñarol y Sportivo Urquiza se verán las caras en un duelo de eliminación directa por la Supercopa de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

Peñarol y Sportivo Urquiza se verán las caras en un duelo de eliminación directa por la Supercopa de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dio a conocer cómo serán los cruces de cuartos de final de su actual certamen, tanto para la categoría Primera como para la Sub 20, en la Supercopa y en la Copa de la Liga.

Los enfrenamientos serán de ida y vuelta, definiendo de local el equipo mejor ubicado en la tabla de promedios. Las semifinales también serán a ida y vuelta, con el mismo criterio de localías. En tanto que la final será a partido único, en cancha neutral.

Los partidos de la Supercopa serán:

Peñarol vs Sportivo Urquiza

Atletico Paraná vs Club VF

Don Bosco vs Patronato

Neuquen vs Oro Verde

Los partidos de la Copa de la Liga serán:

Ciclón Del Sur vs Belgrano

Palermo vs Universitario

Camioneros vs Instituto

San Benito vs Los Toritos

Por el campeonato de Sub 20 de la Liga Paranaense

El campeonato de la categoría formativa tendrá el mismo criterio de definición que el de Primera.

Los partidos de la Supercopa serán:

Peñarol vs Neuquen

Club VF vs Patronato

Atlético Paraná vs Sportivo Urquiza

Don Bosco vs Oro Verde

Los partidos de la Copa de la Liga serán:

Palermo vs Belgrano

Formación Independiente vs Universitario

Camioneros vs San Benito

Ciclón Del Sur vs Instituto

Liga Paranaense Supercopa Copa de la Liga Fútbol
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