La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dio a conocer cómo serán los cruces de cuartos de final de su actual certamen, tanto para la categoría Primera como para la Sub 20, en la Supercopa y en la Copa de la Liga.
Se definieron los cruces de los cuartos de final de la Liga Paranaense
Ya están establecidos los enfrentamientos que tendrá la Liga Paranaense, tanto para la Supercopa como para la Copa de la Liga, en Primera y Sub 20.
Los enfrenamientos serán de ida y vuelta, definiendo de local el equipo mejor ubicado en la tabla de promedios. Las semifinales también serán a ida y vuelta, con el mismo criterio de localías. En tanto que la final será a partido único, en cancha neutral.
Los partidos de la Supercopa serán:
Peñarol vs Sportivo Urquiza
Atletico Paraná vs Club VF
Don Bosco vs Patronato
Neuquen vs Oro Verde
Los partidos de la Copa de la Liga serán:
Ciclón Del Sur vs Belgrano
Palermo vs Universitario
Camioneros vs Instituto
San Benito vs Los Toritos
Por el campeonato de Sub 20 de la Liga Paranaense
El campeonato de la categoría formativa tendrá el mismo criterio de definición que el de Primera.
Los partidos de la Supercopa serán:
Peñarol vs Neuquen
Club VF vs Patronato
Atlético Paraná vs Sportivo Urquiza
Don Bosco vs Oro Verde
Los partidos de la Copa de la Liga serán:
Palermo vs Belgrano
Formación Independiente vs Universitario
Camioneros vs San Benito
Ciclón Del Sur vs Instituto