Se confirmaron los equipos que participarán en la Liga Nacional de Vóley Masculino 2027

Pescadores de Gualeguaychú será el único elenco entrerriano que participará en la próxima edición de la Liga Nacional de Vóley Masculino.

Pescadores de Gualeguaychú integrará la Zona 1 de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino.

La Federación de Vóleibol Argentino (FEVA) confirmó los equipos que participarán de la próxima edición de la La Liga Nacional de Vóleibol masculino (LNVM) , certamen que comenzará el 8 de enero de 2027 y nuevamente contará con 16 clubes participantes que fueron divididos en dos zonas.

El formato de juego será igual que la temporada anterior con una fase regular ida y vuelta con localías y luego Play Off y Permanencia.

Ante las bajas del Atlético Echagüe Club y el Paraná Rowing Club, el Club Pescadores de Gualeguaychú será el único elenco entrerriano que participará del campeonato de la segunda división del vóley argentino.

El equipo dirigido por Joaquín Sartori viene de ser semifinalista de la última edición de la Liga Federal Masculina de Vóley, que se disputó en San Juan en febrero..

En esta edición también habrá presencia de equipos de Santa Fe (San Jerónimo Norte, Villa Constitución y Santa Fe capital), Buenos Aires (Mar del Plata y Malvinas Argentinas), La Pampa, Salta, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan y San Luis.

Habrá streaming de todos los partidos.

Los equipos que participarán de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino

Zona 1: Citta de Villa Constitución, Once Unidos de Mar del Plata, Racing de Castex, Villa Dora de Santa Fe, Libertad de San Jerónimo Norte, Pescadores de Gualeguaychú, Mariano Moreno de Grand Bourg, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Zona 2: Obras de San Juan, SR Voley de San Rafael, Ateneo de Catamarca, UVT de San Juan, La Calera de Córdoba, Infernales de Salta, Tucumán de Gimnasia, Lafinur de San Luis.