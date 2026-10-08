Regional Amateur: Atlético Neuquén refuerza el ataque para los playoffs

El Pingüi incorporó al delantero Lucas Genolet, de último paso por Sarmiento de Resistencia, para disputar los playoffs del Regional Amateur.

Atlético Neuquén es uno de los elencos entrerrianos que continúa en competencia en el Torneo Regional Amateur. El Pingüi avanzó a la segunda ronda del certamen organizado por el Consejo Federal al conquistar el primer puesto de la Zona 5 de la Región Litoral Sur.

El elenco del sur de la capital provincial abrirá este domingo una de las series correspondiente a la segunda ronda. El conjunto dirigido por José Mancuello se presentará en Villa Elisa, localidad donde visitará a Recreativo San Jorge. Este juego fue programado para el domingo a partir de las 16.

Cara nueva en Atlético Neuquén

Para afrontar los cruces de playoffs Atlético Neuquén sumó un nuevo integrante a su plantel. Se trata del delantero Lucas Genolet, quien arribó a Del Barco Centenera y Cuchilla Grande desde Sarmiento de Resistencia, equipo con el que compitió en la temporada 2026 del Torneo Federal A.

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La flamante incorporación del Pingüi realizó inferiores en Colón de Santa Fe, equipo con el que llegó a competir encuentros correspondiente a la división reserva.

Cartelera de los entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

Don Bosco recibirá el sábado a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Carlos Federik. Este juego comenzará a las 16 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani, de Santa Fe.

El domingo a las 16 jugarán Defensores de Pronunciamiento - Atlético Paraná. Este juego será dirigido por el concordiense Víctor Mora. A la misma hora Recreativo San Jorge recibirá a Atlético Neuquén. El juez de este pleito será Nicolás Vergara, de Concepción del Uruguay.

Por otro lado, Achirense y Comunicaciones de Concordia se medirán desde las 17 en Colonia Las Achiras. El encargado de impartir justicia será el paranaense Maximiliano Duran.