Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Atlético Neuquén refuerza el ataque para los playoffs

El Pingüi incorporó al delantero Lucas Genolet, de último paso por Sarmiento de Resistencia, para disputar los playoffs del Regional Amateur.

8 de octubre 2026 · 13:04hs
Regional Amateur: Atlético Neuquén refuerza el ataque para los playoffs

Prensa Atlético Neuquén

Atlético Neuquén es uno de los elencos entrerrianos que continúa en competencia en el Torneo Regional Amateur. El Pingüi avanzó a la segunda ronda del certamen organizado por el Consejo Federal al conquistar el primer puesto de la Zona 5 de la Región Litoral Sur.

Se establecieron los enfrentamientos del Torneo Regional Amateur

El elenco del sur de la capital provincial abrirá este domingo una de las series correspondiente a la segunda ronda. El conjunto dirigido por José Mancuello se presentará en Villa Elisa, localidad donde visitará a Recreativo San Jorge. Este juego fue programado para el domingo a partir de las 16.

Cara nueva en Atlético Neuquén

Para afrontar los cruces de playoffs Atlético Neuquén sumó un nuevo integrante a su plantel. Se trata del delantero Lucas Genolet, quien arribó a Del Barco Centenera y Cuchilla Grande desde Sarmiento de Resistencia, equipo con el que compitió en la temporada 2026 del Torneo Federal A.

La flamante incorporación del Pingüi realizó inferiores en Colón de Santa Fe, equipo con el que llegó a competir encuentros correspondiente a la división reserva.

Cartelera de los entrerrianos en el Torneo Regional Amateur

Don Bosco recibirá el sábado a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estadio Carlos Federik. Este juego comenzará a las 16 bajo el arbitraje de Joaquín Urbani, de Santa Fe.

El domingo a las 16 jugarán Defensores de Pronunciamiento - Atlético Paraná. Este juego será dirigido por el concordiense Víctor Mora. A la misma hora Recreativo San Jorge recibirá a Atlético Neuquén. El juez de este pleito será Nicolás Vergara, de Concepción del Uruguay.

Por otro lado, Achirense y Comunicaciones de Concordia se medirán desde las 17 en Colonia Las Achiras. El encargado de impartir justicia será el paranaense Maximiliano Duran.

Regional Amateur Atlético Neuquén
Noticias relacionadas
La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

La Selección Argentina Sub-17 goleó a China y se consagró campeona de la Vertex Cup

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River.

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River

El nuevo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: Gracias Argentina.

El nuevo mensaje de Messi tras su despedida de la Selección: "Gracias Argentina"

apb: olimpia es el flamante lider del torneo clausura

APB: Olimpia es el flamante líder del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Ultimo Momento
Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Buenas noticias para River: Driussi está recuperado y será titular

Muerte de Maradona: Era una bomba de tiempo: la fiscalía leyó los alegatos finales

Muerte de Maradona: "Era una bomba de tiempo": la fiscalía leyó los alegatos finales

Policiales
Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Detuvieron a una mujer tras amenazar con incendiar un puesto policial en Gualeguaychú

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Ruralista narco apeló su condena en busca de la absolución  

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Colonia Avellaneda: le entregaron una moto robada en un intercambio y denunció el caso

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Punto Móvil Mujer fortalece la atención local ante situaciones de violencia de género

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

Frigerio destacó los 10 años del Cemener y el desarrollo de la medicina nuclear en Entre Ríos

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

La Justicia rechazó el planteo de Urribarri, Haidar y Cardona Herreros para llegar a la Corte

Envejecer Activo, una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

"Envejecer Activo", una jornada interdisciplinaria sobre adultos mayores

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Evacuaron familias en Concordia por el temporal y la crecida del Río Uruguay

Dejanos tu comentario