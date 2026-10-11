Patronato suma 37 puntos y supera por un punto a Nueva Chicago (perdió este domingo). Chacarita tiene 33 y Quilmes 39. Restan nueve unidades en disputa.

Patronato y sus rivales afrontan tres finales decisivas por la permanencia.

La lucha por mantener la categoría en la Zona B de la Primera Nacional ingresó en su etapa decisiva. Con apenas tres fechas por disputarse, Patronato, Nueva Chicago, Chacarita Juniors y Quilmes afrontan un cierre de campeonato cargado de tensión, en el que cada punto puede resultar determinante para definir qué equipos continuarán en la segunda división del fútbol argentino. Güemes de Santiago del Estero descendió al Torneo Federal A.

Patronato llega a esta instancia con 37 unidades, uno más que Nueva Chicago (perdió este domingo), mientras que Quilmes acumula 39 y Chacarita Juniors aparece más comprometido, con 33. Las diferencias son reducidas y todavía quedan nueve puntos en juego, por lo que ninguno de los cuatro puede descuidarse.

El conjunto de Villa Sarmiento consiguió un triunfo fundamental frente a Güemes de Santiago del Estero, que le permitió alcanzar las 37 unidades y mejorar su posición en una tabla que mantiene a varios equipos separados por escaso margen.

En esta definición también será necesario seguir los resultados de Agropecuario y Almagro, otros dos participantes de la pelea por evitar el descenso.

El camino que le queda a Patronato

El equipo entrerriano deberá afrontar dos compromisos como visitante y uno como local. Su próximo desafío será frente a Tristán Suárez, uno de los protagonistas de la pelea por los primeros puestos, por lo que se presenta como una prueba exigente.

Posteriormente recibirá a Agropecuario en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un enfrentamiento directo que puede tener una incidencia decisiva sobre las posiciones de la zona baja.

En la última jornada visitará a Atlético de Rafaela, otro compromiso que podría resultar determinante si la permanencia continúa sin resolverse.

El objetivo inmediato será sostener el impulso conseguido ante Güemes y sumar fuera de Paraná, una necesidad para llegar a las últimas dos fechas con mayores posibilidades de asegurar la categoría.

Nueva Chicago tiene un cierre exigente

El Torito de Mataderos reúne 36 puntos y aparece como uno de los competidores directos de Patronato. Su calendario contempla dos presentaciones como local y una como visitante.

Primero recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, equipo que pelea en los puestos de vanguardia. Luego será anfitrión de San Martín de San Juan y cerrará su participación visitando a Chacarita Juniors.

Este último encuentro puede convertirse en una verdadera final por la permanencia, especialmente si ambos llegan a la fecha definitiva con posibilidades de quedar comprometidos con el descenso.

Chicago necesita aprovechar sus dos compromisos en Mataderos para sumar una cantidad importante de puntos antes de visitar San Martín.

Chacarita, el más comprometido

Con 33 unidades, Chacarita Juniors es el que presenta el panorama más delicado entre los cuatro equipos analizados. El Funebrero está cuatro puntos por debajo de Patronato y Nueva Chicago, y a seis de Quilmes.

Su próximo partido será como local frente a Deportivo Maipú. Después deberá visitar a Temperley, otro de los conjuntos que protagonizan la pelea en los primeros lugares de la Zona B.

En la jornada final recibirá a Nueva Chicago, en un duelo que podría definir directamente la suerte de ambos.

El conjunto de San Martín tiene un margen de error considerablemente menor que sus competidores. Incluso una victoria en la próxima fecha podría resultar insuficiente para abandonar la zona de riesgo, dependiendo de los resultados de los demás equipos.

Quilmes busca asegurar su continuidad

Quilmes aparece mejor ubicado, con 39 puntos, aunque todavía necesita sumar para despejar cualquier posibilidad de quedar comprometido.

El Cervecero tendrá dos partidos como visitante y uno como local. En primer término enfrentará a Atlético de Rafaela, luego recibirá a San Martín de Tucumán y finalmente viajará a Salta para medirse con Gimnasia y Tiro.

La ventaja de dos puntos sobre Patronato y Nueva Chicago le otorga una posición relativamente favorable, pero no definitiva.

El desarrollo de estas tres jornadas determinará el desenlace de una lucha que también involucra a otros equipos de la zona baja. Para Patronato, conseguir una victoria más podría representar un avance importante, aunque la salvación matemática dependerá de los resultados propios y ajenos.

Los tres partidos pendientes

Fecha 34

Tristán Suárez-Patronato

Nueva Chicago-Gimnasia Jujuy

Chacarita-Deportivo Maipú

Atlético Rafaela-Quilmes

Fecha 35

Patronato-Agropecuario

Nueva Chicago-San Martín (SJ)

Temperley-Chacarita

Quilmes-San Martín Tucumán

Fecha 36

Atlético Rafaela-Patronato

Chacarita-Nueva Chicago

Chacarita-Nueva Chicago

Gimnasia y Tiro-Quilmes