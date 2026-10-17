El arquero fue intervenido quirúrgicamente en Liverpool y, según allegados, la operación salió bien. Se estima que estará afuera de las canchas unos 40 días.

Emiliano “Dibu” Martínez fue operado este sábado por la noche en Liverpool , Inglaterra, tras sufrir una fractura de mandíbula durante el encuentro entre Chelsea y Everton, por la Premier League. Según informaron, la intervención salió bien y el arquero argentino ya se encontraba descansando.

La lesión se produjo en el estadio Hill Dickinson, cuando el marplatense salió a cortar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto lo dejó tendido sobre el césped y generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Tras recibir asistencia médica durante aproximadamente ocho minutos, fue retirado en camilla, con un cuello ortopédico y oxígeno, y reemplazado por el belga Mike Penders a los 75 minutos.

Los primeros estudios y la operación

Luego del golpe, Martínez fue trasladado a un hospital de Liverpool para someterse a distintos estudios. Las primeras informaciones indicaron que los resultados de la tomografía de cabeza y los exámenes de cuello y espalda fueron favorables. Sin embargo, se detectó una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

Operaron al Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

Al finalizar el encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, había señalado que el arquero abandonó el estadio consciente y que debían esperar los resultados médicos para conocer la gravedad de la lesión.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el tratamiento posterior ni los plazos de recuperación. La evolución del futbolista será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse y competir. Por el momento, se estima que estará fuera de las canchas unos 40 días.

La Selección, pendiente de su evolución

La lesión también encendió las alarmas en la Selección argentina, que tiene previsto disputar dos amistosos en noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre, en Buenos Aires, y a Costa Rica cuatro días después, en Córdoba.

La presencia del arquero en esos compromisos es una incógnita, a la espera de conocer los tiempos de recuperación. Martínez viene de ser titular en los últimos encuentros de la Albiceleste y es una pieza importante del equipo nacional.

En el Chelsea, el argentino suma seis partidos desde su llegada al club y el encuentro ante Everton había terminado con su primera valla invicta. El equipo londinense se impuso por 2-0, aunque la preocupación por la salud del arquero ocupó el centro de la escena.

Ahora, con la operación realizada y un primer reporte alentador sobre su resultado, la atención estará puesta en su recuperación y en los próximos partes médicos que permitan determinar cuándo podrá regresar a las canchas.