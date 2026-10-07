Los Seleccionados Entrerrianos Sub 14 Damas y Caballeros compartirán este miércoles una jornada especial con un partido exhibición en El Plumazo.

Los Seleccionados Entrerrianos Sub 14 tendrán una jornada especial en El Plumazo.

La Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista llevará adelante este miércoles una jornada especial de encuentro y exhibición destinada a los integrantes de los Seleccionados Entrerrianos Sub 14 Damas y Caballeros. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes, Sede El Plumazo, a partir de las 15.

La propuesta reunirá a las jugadoras y jugadores que representaron a la Federación durante la presente temporada, en un espacio pensado para celebrar el hockey entrerriano, fortalecer los vínculos entre los distintos protagonistas y compartir una jornada deportiva junto a familiares, entrenadores, dirigentes y representantes de los clubes afiliados.

El hockey entrerriano celebra a sus Seleccionados Sub 14 con una jornada en El Plumazo

Como parte central de la jornada se disputará un partido exhibición entre los Seleccionados Sub 14 Damas y Caballeros, que tendrá como protagonistas a quienes fueron convocados para representar a Entre Ríos. La iniciativa busca poner en valor el trabajo realizado por los jóvenes deportistas y el acompañamiento permanente de los clubes en su formación.

En el seleccionado Sub 14 Damas fueron convocadas Martina Accinelli, Ana Paula Alva, Arianna Milagros Barrientos, Paz Borgna García, María Emilia Cuatrín Martínez, Milagros Federik Meucci, Renata Gallardo Bastiani, Maitena Gómez Shosseline, Martina Goncebatt, Camila Guillamet Chargué, Paulina Justet, Milagros Lola Mencia, María Pía Perottino, Felicitas Pujol Andrade, Guadalupe Ruiz Díaz, Isabella Scavia, Josefina Schechtel García, María Emilia Taleb, Fátima Uriona Devetter y Romanela Vicario.

En tanto, el Seleccionado Sub 14 Caballeros estará integrado por Martín Manuel Alvarez Bersano, Santino Alvarez, Mateo Bertoli Brown, Martiniano Gómez Roble, Benjamín Corrales Tejerina, Hipólito Falco, Félix Simón Granero, Ian Moncy, Felipe Vich, Mateo Nicolás Mayor, Octavio Ríos Casalongue, Valentino Isaías Schroeder, Francisco Tomás Cabeza, Simón Zatti, Gerónimo Murua, Alfonso Gutiérrez, Nazareno Parkinson y Santiago Parkinson.

Desde la Federación se solicitó a todos los convocados presentarse puntualmente a las 15, con la indumentaria y los elementos deportivos correspondientes para participar de la actividad.

La jornada se presenta como una oportunidad para cerrar la temporada compartiendo dentro de la cancha y celebrar el crecimiento de las nuevas generaciones del hockey provincial. La Federación invitó especialmente a las familias, dirigentes, entrenadores y representantes de los clubes a acompañar a los seleccionados en este encuentro, pensado para seguir fortaleciendo y construyendo colectivamente el desarrollo del hockey entrerriano.