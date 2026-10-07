La escuela paranaense se consagró campeona por puntos en la 6° edición del torneo La Histórica. Obtuvieron 19 medallas: 11 de oro, 7 de plata y 1 de bronce

El Dojo Pantera de Paraná se consagró campeón por puntos este fin de semana en la sexta edición del torneo La Histórica , disputado en Concepción del Uruguay, donde cerca de 15 de sus judokas obtuvieron 19 medallas: 11 de oro, siete de plata y una de bronce, además de convertirse en el equipo con mayor cantidad de podios de la competencia.

El resultado fue incluso mejor de lo que esperaba Andrés Gómez, instructor y creador del Dojo Pantera. Si bien el equipo llegaba con buenas expectativas, la cantidad de primeros puestos y la cosecha final de medallas superaron las previsiones. Muchos de esos oros, además, fueron importantes para sumar puntos en la Copa Challenge, destinada al equipo de mayor puntaje.

Algunos representantes del dojo paranaense también asumieron el desafío de competir en una categoría superior a la propia. Varios de ellos pudieron destacarse en ambas divisiones y terminaron sumando nuevos podios para una delegación que tuvo una actuación sobresaliente durante el torneo.

En diálogo con Ovación, Gómez contó que el grupo de competencia es relativamente nuevo y que algunos de los judokas llevan apenas cuatro meses entrenando en el Dojo Pantera. Incluso, varios de ellos participaron en categorías de novicios y tuvieron un rendimiento que sorprendió al propio instructor.

“Estamos trabajando en un equipo nuevo de competencia que arde, están muy bien los chicos”, destacó Gómez, quien explicó que el cambio de sede (Perón 520) también favoreció el crecimiento de la institución. En los últimos meses se incorporaron nuevos alumnos y el dojo comenzó a sumar también chicos pequeños en las categorías de iniciación.

Judo: el Dojo Pantera brilló en la costa del Uruguay

Judo: el Dojo Pantera brilló en la costa del Uruguay

El objetivo para el próximo año ya está definido: llevar entre 10 y 12 competidores a torneos de nivel nacional. Para Gómez, la actuación en La Histórica representa una señal positiva dentro de ese proceso, aunque entiende que todavía queda mucho trabajo por delante para consolidar al grupo.

Pero el proyecto del Dojo Pantera no apunta únicamente a formar competidores. Gómez considera que el judo “también cumple una función de contención y formación para niños, jóvenes y adultos. Actualmente, las edades de los alumnos van desde los cuatro hasta los 65 años”.

La disciplina, el respeto y el autocontrol son algunos de los valores que el instructor busca transmitir durante las clases. Según explicó, “muchos chicos llegan al dojo por dificultades relacionadas con la conducta o por lo que habitualmente se denomina hiperactividad, y encuentran en el deporte una herramienta para canalizar y regular sus emociones”.

Para Gómez, además, la emoción más grande aparece cuando ve el compromiso de sus alumnos. Hay judokas que entrenan de lunes a sábado y que ya tienen objetivos deportivos importantes, como competir en torneos sudamericanos o panamericanos.

“Uno le da las herramientas, uno es profesor, uno es instructor. Después, cuando ellos van a competir, son ellos los que se suben al tatami”, expresó Gómez al referirse al momento en que sus alumnos salen a competir y ponen en práctica todo lo trabajado durante los entrenamientos.

Detrás de ese crecimiento también existe un importante trabajo de organización. El instructor destacó especialmente el acompañamiento de su pareja, Romina Bordón, quien se ocupa de toda la parte de la logística y ya trabaja en nuevas acciones para recaudar fondos. El objetivo es poder sostener los viajes y las distintas competencias que todavía quedan por delante.

Judo: el Dojo Pantera brilló en Concepción del Uruguay

El calendario del Dojo Pantera incluye próximos compromisos en Villa Elisa y Rosario. También se analiza la posibilidad de viajar a San Juan, aunque Gómez reconoció que ese traslado representa un gasto importante. Para afrontar los costos, el grupo realiza rifas y otras actividades destinadas a reunir fondos.

Para una de las competencias venideras, la intención es trasladar a unos 15 chicos. Además, el dojo prepara la participación de alumnos mayores y de competidores máster, categoría que Gómez utiliza para referirse a quienes tienen más de 30 años.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de familias que se acercaron al proyecto. El instructor remarcó especialmente el rol de los padres, a quienes considera fundamentales para que los chicos puedan entrenar y participar de las competencias.

“Sin el apoyo, sin la confianza de los padres no andaríamos”, señaló Gómez, quien valoró que actualmente cuentan con un grupo de familias que acompaña, colabora y empuja el proyecto de distintas maneras.

Mientras tanto, el Dojo Pantera continúa trabajando con la mira puesta en sus próximos desafíos. El campeonato conseguido en Concepción del Uruguay y las 19 medallas obtenidas significan un importante reconocimiento para un grupo que todavía está en formación y que ahora buscará trasladar este crecimiento a competencias cada vez más exigentes.

El Dojo Pantera funciona en calle Perón 520, cerca de Carbó y del Hospital San Martín. Las clases para menores son de lunes a jueves a las 18, mientras que los mayores entrenan de lunes a viernes a las 19. Además, hay clases los martes y jueves a las 9.30.