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Franco Mastantuono pasó por el quirófano sorpresivamente

Franco Mastantuono fue operado por una fractura del cuarto metatarsiano de su mano izquierda, lesión que sufrió en el último partido de Fiorentina.

13 de octubre 2026 · 21:11hs
Pese a la lesión

Pese a la lesión, Franco Mastantuono estará disponible para su equipo.

La Fiorentina comunicó que el delantero argentino Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de manera ambulatoria en su mano izquierda. El objetivo de la operación fue reducir y reparar una fractura del cuarto metatarsiano en la zona. Según informó el cuerpo médico del elenco italiano, la lesión de Mastantuono se produjo tras un "traumatismo contundente" en la derrota contra Genoa del sábado.

La buena noticia para Mastantuono y la Fiorentina es que no requerirá de reposo post operatorio. A partir de este miércoles, el futbolista estará presente en las prácticas y a disposición del entrenador para el duelo del domingo ante el Como.

Si bien Mastantuono no atraviesa el mejor momento con los aficionados de la Viola, fue titular en siete de los últimos ocho partidos desde su llegada a préstamo desde el Real Madrid.

Paolo Vanoli, DT de la Fiorentina, se refirió en declaraciones recientes a las críticas que recibe el argentino y dijo: "Tiene que entender el fútbol italiano, pero si no juega, no lo entiende. Se crece con la experiencia".

Por último, el técnico concluyó: "Franco es un jugador importante y no debe quejarse; así es como uno se convierte en el mejor. Tenés que saber gestionar tu estatus”.

El comunicado de la Fiorentina sobre Mastantuono

La ACF Fiorentina anuncia que esta tarde el jugador Franco Mastantuono fue intervenido quirúrgicamente de forma ambulatoria para reducir y reparar una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, sufrida tras un traumatismo contundente durante el partido de liga entre el Genoa y la Fiorentina. El jugador retomará su actividad habitual con el equipo mañana y estará disponible para el próximo partido de liga.

Franco Mastantuono Fiorentina fractura Cirugía
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