Exequiel Bastidas defiende la cima del torneo en el TN

Este fin de semana en Mendoza, el paranaense Exequiel Bastidas llega líder del certamen de la Clase 2. Está 5 puntos arriba de Francisco Coltrinari.

El Turismo Nacional se presenta en el autódromo Ciudad de San Martín en Mendoza, donde la categoría se presenta por segundo año consecutivo. Luego de esta jornada, solamente quedarán dos: Concordia y Viedma.

Serán 60 autos los que tendrán actividad el fin de semana: 33 de Clase 3 y 27 de Clase 2, 4 máquinas menos respecto a la cita en Río Cuarto, que vio como vencedores a Julián Santero (C3) y Gastón Iansa (C2). Se destacan las ausencias de Emiliano Spataro y Nicolás Trosset.

En la divisional menor asistirá el paranaense Exequiel Bastidas con el Chevrolet Yaris atendido por el equipo de Alejandro Bucci. Bastidas lidera el torneo de la divisional menor y ensayó la semana pasada en Paraná.

Las expectativas de Exequiel Bastidas

El buen clima permitió desarrollar con normalidad la primera prueba del año con el auto debutó en febrero: “Fue nuestra primera prueba del año, logrando una evolución que es necesaria en esta etapa del año dado que desde la próxima fecha no tendremos lastre hándicap en el auto. Durante todo el día analizamos el comportamiento del auto en los distintos parciales del circuito y me quedé con sensaciones muy positivas acerca del funcionamiento”, explicó Bastidas a las redes de la categoría.

Esta semana, se sumaron quienes lo siguen en el campeonato. Francisco Coltrinari (segundo a 5 puntos) practicó ayer con el Peugeot 208 que atiende la escudería Saturni Racing. El día de trabajo fue intenso en San Nicolás, donde estuvo presente Gabriel Rodríguez, analizando la prueba de distintos elementos.

“Considero muy positiva las pruebas que llevamos a cabo antes de la carrera dado que vinimos a buscar un mejor funcionamiento en el auto y lo logramos; probamos la mayoría de los elementos que utilizaremos el fin de semana. Logramos mejorar el funcionamiento del auto, lo cual genera una gran expectativa frente a la carrera del próximo fin de semana”, comentó el salteño, ganador por duplicado en el torneo.

En la Clase 3 estará el piloto de Crespo, Joel Gassmann con el Chevrolet Cruze del equipo de Jerónimo Teti. El crespense buscará meterse dentro de los 10 de adelante y volver a mostrarse protagonista.

A la cita mendocina llega Agustín Canapino como líder de la divisional mayor, con 269 unidades y 44 de ventaja sobre Julián Santero y 56 a Facundo Chapur. En la menor, el certamen está que arde: Exequiel Bastidas comanda con 256 puntos, aventajando en 5 a Francisco Coltrinari y 21 a Tomás Vitar. También será la primera carrera sin los kilos de lastre.

La actividad en pista se iniciará este sábado con dos tandas de entrenamientos para cada una de las categorías. La Clase 2 clasificará en su primera sesión entre las 15.10 y las 15.50, mientras que la segunda tanda será entre las 17.15 y las 17.55. La Clase 3 clasificará entre las 16 y las 16.40.

Emiliano Stang con el TC 2000 en La Pampa

El Turismo Competición 2000 experimentará este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay su primera competencia transitando el circuito corto de 3.402 metros, ofreciendo una alternativa a las anteriores seis visitas que realizó la categoría desde 2013 cuando recorrió el trazado de 4.148 metros.

Emiliano Stang viaja a La Pampa.

En esta segunda presentación de la temporada (la anterior fue el 9 de agosto) en la pista pampeana, TC 2000 buscará establecer nuevas referencias en el escenario pampeano. Allí estará el representante de Crespo, Emiliano Stang con el Toyota oficial. Pese a que viene de una racha adversa, el piloto entrerriano buscará lograr la tan ansiada primera victoria del torneo.

A cuatro fechas de finalizar el certamen, Matias Rossi con la Toyota Corolla Cross es el líder con 146 unidades y lo siguen Franco Vivian con la Chevrolet Tracker con 111 y Stang con la Corolla Cross con 109. Este sábado desde las 15.45 será la clasificación.