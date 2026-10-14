El Roña Castro: sus últimas horas y la pelea que lo hizo leyenda

El excampeón mundial murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. La autopsia preliminar y el recuerdo de su hazaña ante John David Jackson.

Jorge “Roña” Castro, una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino, murió este miércoles a los 59 años luego de sufrir una descompensación en el Bingo de Morón. Con el correr de las horas se conocieron detalles de sus últimos momentos y el resultado preliminar de la autopsia, mientras el deporte despide al excampeón mundial.

Castro se encontraba en el sector de las máquinas del establecimiento bonaerense durante la madrugada cuando comenzó a sentirse mal. Según relató su hija Quimey, el exboxeador había ido al baño y, al regresar, manifestó que sentía una molestia en el pecho. Poco después, el dolor se intensificó y pidió ayuda.

“Me duele el pecho, me duele mucho, hija”, fueron las palabras que recordó Quimey al reconstruir la secuencia. El exdeportista fue llevado a una oficina del lugar, donde recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron salvarle la vida.

Un testigo identificado como Marcos Tolosa también contó que estaba jugando en una máquina cercana y que Castro le manifestó que le dolía el pecho antes de desplomarse. El hombre cuestionó la demora de la asistencia médica y aseguró que el exboxeador permaneció varios minutos sin recibir atención. Sin embargo, su hija ofreció otra versión y sostuvo que la ambulancia no se había demorado. Las circunstancias de la emergencia generaron repercusiones durante la mañana.

Qué se sabe sobre la causa de muerte

El resultado preliminar de la autopsia determinó que Castro sufrió un edema agudo de pulmón asociado a una falla cardíaca, según informó Infobae. La familia sostuvo que se trató de una muerte natural y pidió respeto para atravesar el duelo en privado.

El exboxeador padecía diabetes y, en un primer momento, trascendió que la descompensación podía estar vinculada con su enfermedad. No obstante, es importante distinguir esa hipótesis inicial de los datos posteriores de la autopsia. Castro falleció en el lugar y no llegó a ser trasladado a un hospital.

La noticia provocó conmoción en el ambiente deportivo, donde su nombre quedó ligado a una de las grandes noches del boxeo argentino. Su apodo de “Locomotora” describía su estilo: un peleador que avanzaba, soportaba el castigo y buscaba la oportunidad de cambiar el rumbo de un combate.

La noche en que se convirtió en leyenda

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, Castro construyó una extensa carrera profesional. Disputó 144 peleas, con 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. En agosto de 1994 alcanzó la cima al vencer al estadounidense Reggie Johnson y conquistar el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pero su nombre quedó grabado en la memoria de los aficionados por una defensa de esa corona, el 10 de diciembre de 1994, frente a John David Jackson, en Monterrey, México. Castro atravesó buena parte del combate en una situación adversa y recibió un duro castigo. Cuando parecía tener el panorama en contra, conectó una potente izquierda en el noveno asalto que derribó a su rival y cambió el destino de la pelea.

Jackson volvió a caer y el argentino terminó imponiéndose por nocaut. Aquella remontada se convirtió en uno de los momentos más recordados de su trayectoria y consolidó su lugar entre los grandes nombres del pugilismo nacional.

Una vida más allá del ring

El Roña Castro: sus últimas horas y la pelea que lo hizo leyenda

Tras su retiro profesional en 2007, Castro continuó ligado al deporte y a la vida pública. Participó en programas de televisión y realities, pero también dedicó parte de sus últimos años a sostener comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, además de impulsar iniciativas sociales vinculadas con el boxeo.

Su historia estuvo marcada por los contrastes: la gloria deportiva, una personalidad que nunca pasaba inadvertida y el compromiso con personas que atravesaban dificultades. A los 59 años, la muerte de Jorge “Locomotora” Castro cierra una etapa para el boxeo argentino, pero deja el recuerdo de un campeón que protagonizó una de las remontadas más impactantes de la historia de ese deporte.