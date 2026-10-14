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Diamante tendrá una charla gratuita sobre psicología del deporte

El Club Atlético Diamantino ofrecerá este jueves a las 18 una charla gratuita sobre psicología del deporte, a cargo de Adriel Levy.

14 de octubre 2026 · 10:38hs
Diamante tendrá una charla gratuita sobre psicología del deporte.

Diamante tendrá una charla gratuita sobre psicología del deporte.

El Club Atlético Diamantino realizará una charla abierta y gratuita sobre psicología del deporte este jueves, a las 18, con la disertación del licenciado en Psicología y magíster en Psicología del Deporte y la Actividad Física, Adriel Levy.

La propuesta está dirigida a padres, profesores, socios, deportistas y a toda la comunidad de Diamante, con el objetivo de generar un espacio de reflexión e intercambio sobre la importancia de los aspectos psicológicos en la práctica deportiva, el desarrollo de los atletas y el acompañamiento de su entorno.

LEER MÁS: Manipulación, poder y violencia psicológica: "La Audición" se presenta en Paraná

El Club Atlético Diamantino invita a una charla abierta sobre psicología deportiva

Levy cuenta con certificaciones en coaching deportivo y neuropsicología. Además, es director de ACTIVAMENTE LAB, trabaja con deportistas de distintos niveles y tiene una trayectoria vinculada al básquetbol, disciplina en la que se desempeñó como jugador de Primera División.

La actividad se enmarca en el convenio de cooperación entre el Club Atlético Diamantino y la Universidad Siglo 21, una articulación que busca impulsar propuestas de formación, capacitación y crecimiento tanto para la institución como para la comunidad.

Desde el club invitan a los interesados a participar de este encuentro, que propone incorporar herramientas y conocimientos para comprender mejor el papel de la psicología en el deporte y contribuir al desarrollo integral de los deportistas.

Psicología Diamante Deporte
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