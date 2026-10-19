El tandilense buscará un lugar entre las máximas leyendas de este deporte tras quedar afuera en la elección anterior. Compartirá la lista de candidatos con figuras de primer nivel y los resultados se conocerán en noviembre.

Del Potro, nominado al Salón de la Fama del tenis: contra quiénes compite y cómo votarlo.

Juan Martín del Potro vuelve a estar en carrera para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional , con sede en Newport, Rhode Island. El ex número tres del mundo recibió su segunda nominación consecutiva, luego de no conseguir el ingreso en la elección correspondiente a la clase 2026, cuyo máximo reconocimiento fue para Roger Federer.

La lista de candidatos para la clase 2027 también incluye a la australiana Ash Barty, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam y ex número uno del ranking mundial ; la rusa Svetlana Kuznetsova, campeona del US Open 2004 y Roland Garros 2009; y el japonés Shingo Kunieda , una de las grandes figuras del tenis en silla de ruedas, con cuatro oros paralímpicos y 28 títulos de Grand Slam en singles.

Para la categoría Jugador, la institución reconoce a quienes “lograron un historial distinguido de logros competitivos al más alto nivel internacional”. La elección contempla el voto de un grupo de 140 periodistas especializados, historiadores y miembros del Salón de la Fama, además de la participación de los fanáticos a través de internet.

Del Potro, nominado al Salón de la Fama del tenis: contra quiénes compite y cómo votarlo

Del Potro, nominado al Salón de la Fama del tenis: contra quiénes compite y cómo votarlo.

Para obtener la distinción, cada candidato deberá alcanzar el 75% de aprobación en las papeletas del grupo de votación o reunir ese porcentaje mediante el resultado combinado de los especialistas y los puntos obtenidos en la votación del público. Los resultados definitivos se anunciarán en noviembre.

El sistema contempla, además, una segunda oportunidad para quienes no alcancen el respaldo necesario. Los nominados pueden permanecer en la boleta durante los dos años siguientes, una condición que comparten el argentino y Kuznetsova en esta nueva instancia.

La historia del Salón de la Fama del Tenis comenzó en 1954 y, hasta 1975, estuvo reservado exclusivamente a jugadores estadounidenses. Desde entonces, la institución amplió su alcance internacional y estableció criterios que contemplan tanto los resultados deportivos como la integridad, el espíritu deportivo y el carácter de los aspirantes.

Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini son los únicos argentinos que ya ingresaron al Salón de la Fama, en 1991 y 2006, respectivamente. Del Potro intentará sumarse a esa lista con una trayectoria que incluye 22 títulos, la consagración en el US Open de 2009, la final alcanzada en Nueva York en 2018 y dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016.

A esos logros se suma su papel decisivo en la conquista de la única Copa Davis de la historia argentina, en 2016, un hito que reforzó su lugar entre los grandes referentes del deporte nacional. Ahora, la Torre de Tandil tendrá una nueva oportunidad de recibir el reconocimiento de una de las instituciones más prestigiosas del tenis mundial.