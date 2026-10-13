Copa Sudamericana: Boca abre la serie ante Vasco da Gama en La Bombonera

En el Estadio Alberto J. Armando, el Xeneize recibe a Vasco da Gama desde las 21.30. El capitán Leandro Paredes es baja por lesión en la serie de ida de semifinales.

Boca se juega el partido más importante del año en La Bombonera y lo hará sin Leandro Paredes, su figura y líder indiscutido. Desde las 21.30 de este martes, por las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize se enfrenta a Vasco da Gama en una Bombonera colmada para dar el primer paso en la serie.

Rodolfo Arruabarrena apostará por la base de la formación habitual, pero deberá realizar un cambio obligado y ajustar cuestiones tácticas ante la baja del capitán por lesión. ¿Quién reemplazará a Paredes? Esa es la cuestión. A esta hora, todo indica que el Vasco apostará por Carlos Palacios, quien sigue en levantada y se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico para ser titular en un partido decisivo.

Sin embargo, hay un interrogante a resolver por Arruabarrena. En el Xeneize no descartan a Williams Alarcón: la duda pasa por su presencia o la de Sebastián Villa. En función de la decisión que tome el entrenador, Boca jugará con un esquema u otro. Es decir, si se mantiene Villa en el once, seguirá el 4-23-1 que plantó en el empate con Instituto; si Alarcón va de arranque, apelará a un sistema 4-3-1-2 con Palacios como una especia de enlace.

En el fondo se mantendrán los mismos nombres, mientras que el eje del círculo central pasará a estar conformado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar. Leonel Flores, de presente estelar, buscará desequilibrar por las bandas como de costumbre y como referencia de área en Boca estará Miguel Merentiel, de racha luego de convertir el 2-2 definitivo ante la Gloria en el Mario Alberto Kempes.

Probable formación de Boca Juniors

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Williams Alarcón; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Vasco da Gama

Léo Jardim, Lucas Piton, Robert Renan, Alan Saldivia, José Luis Rodríguez, Thiago Mendes, Jair, Nuno Moreira, Santiago Sosa, Alan Lescano y Andrés Gómez. Dt: Pedro Emanuel.

Hora y tV: 21.30 (eSPN).

Árbitro: Piero Maza.

Estadio: La bombonera.