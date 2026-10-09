Boca lidera el ranking de hinchas en el país

Un relevamiento nacional realizado por la plataforma Winning ubicó indicó que Boca es el equipo con mayor cantidad de hincha en el país.

Un relevamiento nacional realizado por la plataforma Winning ubicó indicó que Boca es el equipo con mayor cantidad de hincha en el país.

La plataforma Winning llevó adelante un relevamiento nacional denominado “El Censo de Hinchadas”, del que ya participaron 89.776 personas de distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con los resultados parciales de la votación, Boca Juniors se consolida como el club con mayor cantidad de simpatizantes del país.

La supremacía del Xeneize queda en evidencia al observar el mapa nacional: lidera el ranking de hinchas en 23 de las 24 jurisdicciones que conforman el territorio argentino. Los datos recopilados hasta el momento ratifican el peso de los clubes más tradicionales, aunque también permiten conocer en detalle cómo se distribuye geográficamente la pasión por el fútbol.

El ranking general está encabezado por Boca Juniors, seguido por River Plate. El podio lo completa Independiente, mientras que Racing Club y San Lorenzo de Almagro ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente. De esta manera, los denominados cinco grandes concentran las primeras posiciones del relevamiento nacional.

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En Entre Ríos

En la provincia participaron 2.542 hinchas. Boca Juniors también lidera la votación, con 1.205 adhesiones, equivalentes al 47,4% del total. River Plate ocupa el segundo lugar, con 835 votos, que representan el 32,8%.

El tercer puesto corresponde a Independiente, que reunió 101 votos (4%). La principal particularidad del ranking entrerriano aparece en la cuarta posición, donde se ubica Patronato, con 72 adhesiones (2,8%), por delante de Racing Club, que cosechó 53 votos (2,1%) y completa los cinco primeros lugares.