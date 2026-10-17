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Con dos golazos de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United por la MLS

El conjunto que dirige el Kily González se impuso con autoridad de visitante con una nueva exhibición del astro argentino.

17 de octubre 2026 · 23:03hs
Lionel Messi convirtió por duplicado en la victoria de Inter Miami sobre Atlanta United.

Lionel Messi convirtió por duplicado en la victoria de Inter Miami sobre Atlanta United.

El Inter Miami le ganó 3-1 al Atlanta United de Gerardo Martino en el Mercedes-Benz Stadium en su 30° presentación por la Major League Soccer (MLS). Bajo el mando de Lionel Messi, quien convirtió dos goles, el equipo de Cristian Kily González lo liquidó en el segundo tiempo y se afianza en la tabla de posiciones como escolta del Nashville SC en la Conferencia Este.

Las Garzas marcaron el tempo del desarrollo en el inicio del juego al controlar la posesión de la pelota, aunque no lograron replicarlo en situaciones de gol. Atlanta United respondió con ataques más directos y generó aproximaciones con peligro sobre el arco defendido por Dayne St Clair. A diferencia del ritmo frenético que suele ser característico en la MLS, las interrupciones predominaron en el encuentro en Georgia y el partido se disputó lejos de las áreas.

Tanto Rodrigo De Paul como la Pulga se mostraron activos en el circuito de pases del elenco de Florida. Messi se encargó de cortar la poca acción con una notable jugada individual a los 40 minutos: se escapó de su marca con una gambeta y le cometieron una infracción en la puerta del área. El rosarino se encargó de ejecutar el tiro libre, pero el arquero argentino Lucas Hoyos se lució con una buena atajada ante una pelota que iba con dirección al ángulo.

En la última jugada del primer tiempo, Inter Miami se adelantó en el marcador con un cabezazo de Gonzalo Berterame tras un centro preciso de Luis Suárez, en una jugada que tuvo la intervención de Messi.

Con dos golazos de Lionel Messi, Inter Miami venció 3-1 al Atlanta United por la MLS

Lionel Messi convirtió por duplicado en la victoria de Inter Miami sobre Atlanta United.

Lionel Messi convirtió por duplicado en la victoria de Inter Miami sobre Atlanta United.

Miguel Almirón tuvo la chance de igualar el partido en el arranque del complemento, pero Dayne St Clair salvó al cuadro visitante con una atajada sensacional. Inmediatamente, Messi convirtió un golazo. El astro albiceleste recibió la pelota en la mitad de la cancha con espacio y trasladó el balón hasta el área rival. Tras una doble pared con Berterame y un amague, el rosarino definió entre las piernas del arquero para estampar el 2-0.

Un puñado de minutos después, Messi volvió a convertir un golazo. Luego de una habilitación de Luis Suárez, el astro argentino gambeteó a Júnior Alonso y se fue mano a mano contra el arquero rival para convertir el 3-0. Quedó tiempo para el descuento del conjunto local, por intermedio de un penal convertido por el haitiano Fafa Picault.

La próxima presentación del Inter Miami también será en condición de visitante: chocará contra New York RB el sábado 24 de octubre a partir de las 18:30. Luego de esto, cerrará la primera fase de la MLS contra Cincinnati, New England Revolution y Charlotte FC.

Lionel Messi Inter Miami Atlanta MLS
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