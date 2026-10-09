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Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista

Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre del GP de Singapur, mientras George Russell fue el más rápido antes de la clasificación para la Sprint.

9 de octubre 2026 · 07:57hs
Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista.

Colapinto quedó 19° en Singapur en una práctica marcada por el polvo en la pista.

Franco Colapinto finalizó 19° en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada este viernes antes de la clasificación para la Sprint. El piloto argentino completó una sesión marcada por las condiciones inusuales de la pista, que presentó una importante cantidad de polvo en la calle de boxes y complicó el desarrollo normal de la actividad.

Alpine apostó por una estrategia enfocada en el ritmo de carrera para Colapinto, quien giró con neumáticos medios y el tanque lleno de combustible. En ese contexto, el argentino terminó a nueve décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que concluyó la tanda en la novena posición.

LEER MÁS: Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Colapinto terminó 19° en el ensayo de Singapur y quedó a nueve décimas de Gasly

El más rápido del ensayo fue George Russell, de Mercedes, quien registró un tiempo de 1:32.274. El británico encabezó la clasificación por delante de Charles Leclerc, de Ferrari, y Lando Norris, de McLaren, que completaron los tres primeros puestos. Russell, además, deberá cumplir una penalización en la grilla de largada de la carrera principal del domingo.

La actividad en el circuito urbano de Marina Bay continuará este viernes a las 9.30, hora argentina, con la clasificación para la carrera Sprint, una instancia clave para definir el orden de largada de la competencia corta. Colapinto buscará mejorar su rendimiento y encontrar mejores sensaciones de cara al resto del fin de semana.

Toda la actividad del Gran Premio de Singapur se podrá seguir en vivo por ESPN a través de Disney+, mientras que TN ofrecerá la cobertura y las principales novedades de la participación del piloto argentino en una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto Fórmula 1 Gran Premio
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