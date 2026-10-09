Colapinto no pudo avanzar a la SQ3 y partirá 11° en la Sprint del GP de Singapur.

Franco Colapinto quedó a solo 94 milésimas de Gasly, no logró avanzar a la SQ3 y largará desde el puesto 11 en la Sprint del GP de Singapur.

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 de la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y largará desde el undécimo puesto este sábado. El piloto argentino de Alpine quedó a apenas 0.094 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró avanzar a la SQ3 tras registrar el décimo mejor tiempo de la tanda.

La sesión tuvo como principal protagonista a Max Verstappen, quien marcó el mejor tiempo de la clasificación Sprint con una vuelta de 1:31.156. El neerlandés superó a George Russell, que giró en 1:31.276, y a Charles Leclerc, tercero con 1:31.399. Sin embargo, el piloto de Red Bull quedó bajo investigación por una presunta infracción de la bandera amarilla, por lo que podría recibir una sanción que modifique el orden de salida.

Colapinto rozó la SQ3 en Singapur, pero no pudo superar a su compañero Gasly

Colapinto mostró una evolución progresiva a lo largo de la jornada, luego de la única práctica libre disputada en el circuito callejero de Marina Bay. El argentino mejoró sus registros vuelta tras vuelta y, en el tramo final de la SQ2, consiguió su mejor marca de la sesión, con un tiempo de 1:33.249. No obstante, Gasly fue apenas 94 milésimas más rápido, con un registro de 1:33.155, suficiente para quedarse con el décimo lugar y acceder a la última instancia clasificatoria.

En la SQ3, el francés no consiguió mejorar significativamente su rendimiento y terminó décimo, por delante de su compañero de equipo, que deberá largar desde la sexta fila en la carrera Sprint. De esta manera, Alpine ubicó a uno de sus pilotos entre los diez primeros, mientras que Colapinto se quedó a las puertas de la tanda decisiva por un margen mínimo.

Tras la clasificación, el argentino explicó las dificultades que experimentó durante sus vueltas rápidas y señaló que todavía necesita encontrar mejores sensaciones con los neumáticos nuevos y los frenos. "Terminé muy cerca de la Q3. Me estuvo costando un poco al principio de la vuelta, no me siento cómodo con los frenos y las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que quiero y que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar un poco en eso y el auto. La vuelta fue buena", expresó ante las cámaras de ESPN.

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur, pactada a 21 vueltas, se disputará este sábado desde las 6 de la mañana, en horario de Argentina. Más tarde, a las 9.30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal, prevista para el domingo, a partir de las 9, sobre un total de 62 vueltas en el trazado urbano de Marina Bay.