Ciclista se prepara para una nueva edición del Campus junto a Huevo Sánchez

Del 11 al 14 de febrero de 2027 se llevará a cabo el Campus de Básquet del Club Ciclista. Habrá descuento para quienes asistieron a ediciones anteriores.

El Club Ciclista Paraná se prepara para una nueva edición del Campus de Básquet . Por segundo año consecutivo esta propuesta contará con la presencia del experimentado entrenador Oscar Huevo Sánchez. La jornada se llevará adelante del 11 al 14 de febrero de 2027.

Después de la experiencia compartida este año, la entidad de calle Santiago del Estero apuesta a reencontrarse con quienes ya fueron parte y a recibir a nuevos jugadores y jugadoras que quieran aprovechar una propuesta de aprendizaje y crecimiento deportivo.

El Campus propone jornadas intensivas de entrenamiento, con foco en el desarrollo de las habilidades técnicas, físicas y mentales, en un entorno que promueve el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal. Una experiencia que busca dejar huella dentro y fuera de la cancha.

Una invitación especial para quienes participaron de la segunda edición del Campus

Quienes participaron de la edición anterior tendrán descuentos exclusivos para volver a ser parte del Campus, además de otras promociones y alternativas de pago en cuotas para facilitar la inscripción.

La iniciativa busca reconocer a quienes confiaron en la propuesta y fortalecer el vínculo con una comunidad que crece a partir de cada encuentro. Al mismo tiempo, la convocatoria está abierta a nuevos participantes que quieran sumarse a esta experiencia deportiva.

Las inscripciones se realizan a través de la plataforma online, donde se pueden consultar las condiciones de inscripción y las promociones disponibles.