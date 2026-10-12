Catalina Borrero Müller en el equipo ideal del Sudamericano U19

La paranaense Catalina Borrero Müller fue una de las mejores jugadoras del certamen en Venezuela, donde se consagró con Las Panteritas.

La paranaense Catalina Borrero Müller tuvo otra destacada actuación con la camiseta de la Selección Argentina de Vóley. Visitiendo la camiseta de Las Panteritas, la jugadora del Paraná Rowing Club se consagró campeona del Sudamericano U19 que se disputó en Maracaibo, Venezuela.