La paranaense Catalina Borrero Müller tuvo otra destacada actuación con la camiseta de la Selección Argentina de Vóley. Visitiendo la camiseta de Las Panteritas, la jugadora del Paraná Rowing Club se consagró campeona del Sudamericano U19 que se disputó en Maracaibo, Venezuela.
Catalina Borrero Müller en el equipo ideal del Sudamericano U19
La paranaense Catalina Borrero Müller fue una de las mejores jugadoras del certamen en Venezuela, donde se consagró con Las Panteritas.
12 de octubre 2026 · 16:47hs
En lo que tiene que ver con su actuación individual, Cata aportó 80 puntos para que el equipo Albiceleste pueda coronarse y clasificarse al Mundial de la categoría. Además, la punta/receptora quedó en el equipo ideal del certamen.
El equipo ideal del Sudamericano
Mejores Centrales:
Karina Lima (Brasil) y Catalina Romero (Perú)
Mejores Punta / Receptoras:
Sofía Baldo (Argentina) y Catalina Borrero Müller (Argentina)
Mejor Opuesta:
Emma Oldani (Argentina)
Mejor Armadora:
Ana Manrique (Perú)
Mejor Líbero:
Ihara Arias (Venezuela)
Jugadora Más Valiosa (MVP):
Sofía Baldo (Argentina)