Las Panteritas, con Catalina Borrero Müller, conquistaron el Sudamericano U19

Las Panteritas celebraron el título tras vencer 3-0 a Perú en la final. La Paranaense Borrero Müller integró el equipo ideal

Las Panteritas, con la paranaense Catalina Borrero Müller, se coronaron campeonas del Sudamericano U19 de Vóleibol que se disputó en Venezuela. En una final inolvidable disputada en Maracaibo la Selección Argentina derrotó a Perú por 3-0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15.

Argentina llegó a este duelo después de ganar la fase de grupos con tres victorias, una de ellas contra Brasil en un partidazo. Luego, en semifinales, fue el turno del local y Las Panteritas volvieron a mostrarse en un nivel regular, ganaron 3-1 ante Venezuela y así alcanzaron la final con cuatro victorias al hilo.

En la definición estaba Perú, que también venció a Venezuela y en semifinales dejó en el camino a Brasil en un duro 3-2. Y este domingo, las argentinas dominaron la final de punta a punta en un partido histórico que resolvieron sin fisuras para gritar bien fuerte campeón.

En la final Borrero Müller brilló. La jugadora de Rowing aportó 15 puntos, lo que le valió ser una de las piezas claves del campeonato y de la definición. Con tan solo 15 años, la paranaense ratificó que es una de las joyas que tiene el vóleibol argentino.

Torneo perfecto para Las Panteritas

Argentina redondeó un Sudamericano U19 perfecto con la consagración como campeonas, además de la clasificación al Mundial de próximo año. A su vez tres de sus integrantes formaron parte del equipo ideal. Sofía Baldo, MVP del torneo y además estuvo en el equipo ideal junto a Catalina Borrero y Emma Oldani.