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Así está el historial entre Boca y Vasco da Gama

Este martes, desde las 21.30 por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el Xeneize y el Gigante da Colina se enfrentarán por quinta vez en su historia.

13 de octubre 2026 · 13:56hs
Así está el historial entre Boca y Vasco da Gama

Así está el historial entre Boca y Vasco da Gama

Este martes, desde las 21.30 por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Boca recibe en La Bombonera a Vasco da Gama. El Xeneize y el Gigante da Colina se enfrentarán por quinta y sexta vez en su historia y dentro de una semana definirán al primer finalista del certamen. Repasá el historial entre ambos.

Los cuatro partidos anteriores datan del año 2001. La primera vez que se enfrentaron fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En São Januário, por la ida, el Xeneize se impuso 1 a 0 con gol de Guillermo Barros Schelotto a los 69 minutos. En La Bombonera Boca liquidó rápido la serie: a los 30 minutos del primer tiempo ya había convertido los goles de la goleada 3 a 0. Aníbal Matellán abrió la cuenta a los 10' y el Mellizo convirtió un doblete a los 20' y a los 30'.

El Xeneize terminaría ganando aquella edición tras eliminar a Palmeiras en semifinales y vencer a Cruz Azul por penales en la final.

Así está el historial entre Boca y Vasco da Gama

Así está el historial entre Boca y Vasco da Gama

Apenas dos meses más tarde, por la fase de grupos de la Copa Mercosur, se volvieron a ver las caras. Esta vez Vasco hizo de local en el Mané Garrincha de Brasilia. El encuentro terminó igualado 2 a 2: Pedrinho de tiro libre y Patricio anotaron para los cariocas, mientras que Omar Pérez por duplicado festejó para los argentinos. En Buenos Aires empataron por el mismo resultado: Joel Barbosa y Ariel Carreño convirtieron para el Xeneize, mientras que Odvan y Euller lo hicieron para el Gigante da Colina. Ambos equipos quedaron eliminados en la fase de grupos de un campeonato que terminaría ganando San Lorenzo.

Historial de Boca vs. Vasco da Gama

  • Victorias de Boca: 2
  • Empates: 2
  • Victorias de Vasco da Gama: 0
  • Goles de Boca: 8
  • Goles de Vasco da Gama: 4

Boca Vasco da Gama Copa Sudamericana historial
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