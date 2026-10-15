El Team Peligro y el Club Paracao llegan a las 10

Este viernes, en la institución paranaense, habrá un festival con 11 peleas amateurs. Será el décimo evento que organizan en conjunto el club y el Team Peligro.

Vuelve el boxeo al Club Paracao. Este viernes, la institución de la zona sur de Paraná albergará una velada amateur que tendrá 11 combates entre baluartes locales y algunos pugilistas santafesinos. Será el décimo evento de estas características que organizan de manera conjunta la entidad Auriazul y el Team Peligro .

La cita de las narices chatas comenzará a las 21. Las entradas anticipadas, que pueden adquirirse en la secretaría del club, tienen un valor de 12.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos.

La cabeza del Team Peligro

El exboxeador profesional Wenceslao Mansilla, quien encabeza el Team Peligro, habló con UNO en la previa al evento: “Será la décima velada que organizamos desde el Team Peligro en conjunto con el Club Paracao. Es algo muy satisfactorio para todos nosotros. Nos pone muy contentos que vengamos creciendo como escuela de boxeo y también como organizadores de este tipo de eventos. Está todo encaminado para que peleen cinco chicos de nuestro gimnasio. Estamos contentos y ansiosos de que llegue el viernes”.

Además, Peligro se mostró feliz por el crecimiento de su staff de pugilistas: “Esto es un trabajo de día a día, tanto para los boxeadores como, también, para aquellas personas que se quieran formar como boxeadores. Para que los chicos puedan pelear deben hacer las cosas bien, entrenarse todos los días y cuidarse también en la casa. Por eso nos alegra que, desde acá, les inculcamos disciplina y ellos responden de la mejor manera para poder subirse al ring, independientemente de los resultados que obtengan, porque no siempre se puede ganar”.

Víctor Ludi/UNO

Mansilla también se tomó un tiempo para reconocer a Mateo Villagra, quien lleva años como uno de sus ayudantes y debutará como pugilista amateur: “A todos los del equipo nos puso muy contentos que Mateo tenga la oportunidad de pelear oficialmente. Él es uno de los profes del gimnasio desde hace unos nueve años y hace rato que venía amagando con pelear, aunque sólo había hecho algunas exhibiciones. Ahora tendrá su debut como boxeador”.

“Armamos una cartelera interesante –se refirió a la programación del evento–, con las revanchas entre Jerónimo Wild y la Parka Frutos y Walter González con Esteban Díaz, que hicieron muy buenas peleas en Sionista. La mayoría de los combates tendrán a boxeadores de los distintos gimnasios de Paraná. Me gusta que haya lindas peleas, tanto para el público como para los boxeadores, que no haya combates desparejos. Esperamos que la gente que vaya se retire contenta porque disfrutó de un buen espectáculo”.

Para concluir, Wenceslao se refirió al momento que vive el deporte de los puños en la capital entrerriana: “En lo que queda del año habrá otras tres veladas más. El presente del boxeo en Paraná es bueno y ha mejorado en los últimos años, tanto en cantidad o calidad de peleadores. Me encantaría organizar una velada en la que todos los gimnasios tengan, al menos, un boxeador. Siento la obligación de ayudar a que el deporte crezca, más allá de mi rol como entrenador”.

La cartelera en el Club Paracao

Los 11 combates programados para este festival serán los siguientes:

Walter Gonzáles (Team Peligro) vs Esteban Díaz (Santa Fe)

Mateo Villagra (Team Peligro) vs Arturo Gotardi (Santa Fe)

Marcos Orrego (Team Peligro) vs Agustín Altamirano (Motobox)

Lucio Jromei (Team Peligro) vs Félix Cabrera (Ministerio)

Bruno Gogniat (Team Peligro) vs Tomás Cuatrín (Escuela Municipal de Box)

Sofía Silva (Motobox) vs Camila Furlán (Universitario)

Dylan Zapata (Motobox) vs Ricardo Hurgoiti (Santa Fe)

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Jerónimo Wild (Toa Fight)

Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Federico Palavecino (Santa Fe)

José Tornacué (Gimnasio Miguel Bombardero Palacios) vs Thiago Díaz (Motobox)

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Elías Jaime (Peñarol)

Zamira Beber busca recuperar la corona de la FEB

La paranaense Zamira Beber peleará este sábado en Colón ante la local Jennifer Chávez, por el título de la Federación Entrerriana de Box de la categoría Hasta 57 kilos, en posesión de la local.

Vale destacar que será un duelo revancha, ya que en abril Chávez se impuso sobre Beber en Paraná y le arrebató el cinturón provincial que poseía la pupila de Nicolás Pagliaruzza.