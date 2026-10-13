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Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

La temprana derrota de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái confirmó que Sascha culminará el año en lo más alto y se convertirá en el primer alemán en lograrlo.

13 de octubre 2026 · 15:08hs
Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

El tenista alemán Alexander Zverev terminará la temporada 2026 como número 1 del ranking ATP por primera vez en su carrera, sin importar los resultados en los torneos que aún quedan por disputarse este año. Se convertirá en el primer alemán en lograr terminar el año en lo más alto del ranking ATP.

La noticia se confirmó este lunes, luego de la derrota del español Carlos Alcaraz, actual número 3 y el otro aspirante a quedarse con la cima del ranking, ante el belga Zizou Bergs (N°39) en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái. El murciano estaba obligado a coronarse en China y a sumar una serie de resultados para competir con el teutón, pero ya no podrá alcanzarlo en puntos.

Si bien ya se sabía que Sascha iba a desplazar a Jannik Sinner como líder del ranking por la baja del italiano por lesión en lo que queda de la temporada, la temprana derrota de Alcaraz en Shanghái, le aseguró convertirse en el primer alemán en terminar el año en lo más alto del ranking ATP.

Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

Alexander Zverev terminará el 2026 como el número 1 del ranking ATP

Hasta el momento, el primer y único teutón en adueñarse del N°1 había sido Boris Becker, ganador de seis títulos de Grand Slam. El extenista lideró el escalafón durante 12 semanas en 1991, pero el sueco Stefan Edberg fue quien culminó aquella temporada en lo más alto.

Lo cierto es que este hito es el broche de oro para Zverev en este 2026, el mejor año de su carrera. Conquistó su primer trofeo de Grand Slam en Roland Garros y también se coronó en el US Open. Además, alcanzó las semifinales en Australia y en Wimbledon.

Por lo tanto, Zverev, quien con 60 victorias es el tenista que más ganó en lo que va de la temporada, será el primer alemán en recibir el trofeo que otorga la ATP al mejor del planeta en el cierre del año. Mientras tanto, Sascha continúa en competencia en Shanghái y enfrentará este martes al uzbeko Alexander Bublik (N°22) en búsqueda de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Alexander Zverev Ranking ATP temporada
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