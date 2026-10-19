Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

La Municipalidad de Paraná dejó habilitada la infraestructura costera con duchas, cestos y seguridad. Los visitantes pueden retirar sombrillas sin costo presentando el DNI

19 de octubre 2026 · 15:29hs
En Paraná

En Paraná, el Thompson abrió sus playas. 

En el marco del inicio de la temporada estival en Paraná, el balneario Thompson dejó inaugurada este lunes formalmente su estructura de servicios esenciales para los concurrentes. La franja costera ya cuenta con el boyado que delimita de forma precisa el sector habilitado para el ingreso al agua. Además, el espacio quedó equipado con duchas operativas, cestos para residuos y la guardia permanente del cuerpo de guardavidas.

LEER MÁS: Balneario Thompson: están disponibles sombrillas y reposeras

Entre las prestaciones ofrecidas a los visitantes, se reactivó el sistema de préstamo gratuito de sombrillas que la comuna puso en marcha la temporada anterior. Para acceder a este beneficio, los usuarios solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento del retiro. La plena operatividad de estos esquemas fue confirmada de manera oficial por el secretario de Servicios Públicos municipal, Julián Hirschfeld.

El Paraná en ascenso: las cifras del monitoreo hidrológico

A pesar del despliegue en la infraestructura recreativa, la evolución del caudal fluvial mantiene en guardia a las autoridades y a los organismos técnicos. Según registros de la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná marcó 3,72 metros frente al puerto local, lo que implicó un aumento de 40 centímetros en comparación con la semana previa.

El esquema de proyecciones elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) detalla la siguiente tendencia para los próximos días:

*Martes 20 de octubre: el nivel estimado alcanzará los 4,00 metros.

*Martes 27 de octubre: el caudal escalaría hasta un pico proyectado de 4,72 metros.

De concretarse este pronóstico, el río se ubicaría 2 centímetros por encima de la cota de alerta, fijada reglamentariamente en los 4,70 metros para la zona de Paraná. No obstante, el valor proyectado permanecería por debajo del nivel de evacuación, establecido en los 5,00 metros. El avance de las aguas continúa modificando progresivamente la disponibilidad de superficie de arena en las distintas playas ribereñas

Paraná Thompson playas Río
Noticias relacionadas
Peregrinación de los Pueblos: Fe, sacrificio y multitudinaria devoción en cierre de la Hasenkamp-Paraná.

Peregrinación de los Pueblos: fe, sacrificio y multitudinaria devoción en el cierre de la Hasenkamp-Paraná

La camioneta fue hallada este sábado por la mañana y, horas más tarde, fue encontrado el joven repartidor.

Encontraron en Paraná al repartidor de agua que estaba desaparecido desde el jueves

Tres allanamientos simultáneos en Barrio Villa Almendral, en Paraná, arrojaron resultados positivos y secuestro de estupefacientes destinados al narcomenudeo

Paraná: secuestran 220 envoltorios de cocaína en Villa Almendral

La Peregrinación de los Pueblos ya está en marcha hacia Paraná.

La Peregrinación de los Pueblos finaliza este sábado en Paraná

Ver comentarios

Lo último

El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año: a cuánto llegó

El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año: a cuánto llegó

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

Ultimo Momento
El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año: a cuánto llegó

El riesgo país se disparó y alcanzó el mayor nivel del año: a cuánto llegó

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

Cómo es que muchos argentinos están prestando atención a la diversificación de sus activos

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

Policiales
Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Prefectura dispuso la reinscripción obligatoria de embarcaciones menores

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Violento episodio en el barrio Anacleto Medina con dos heridos

Exigimos justicia: el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

"Exigimos justicia": el desgarrador testimonio de la pareja del joven que murió tras ser chocado en la Ruta 135

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Encontraron a la adolescente buscada y hay un detenido

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Femicidio: Victoria se movilizará para exigir justicia por Fabiana Bruselario

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El Certamen Literario Municipal de Gualeguaychú ya tiene sus obras ganadoras

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

El talento local tuvo su lugar en el Festival Arte Joven

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

Dejanos tu comentario