Paraná: el Thompson abrió sus playas mientras se mira de reojo al río por la creciente

La Municipalidad de Paraná dejó habilitada la infraestructura costera con duchas, cestos y seguridad. Los visitantes pueden retirar sombrillas sin costo presentando el DNI

En el marco del inicio de la temporada estival en Paraná, el balneario Thompson dejó inaugurada este lunes formalmente su estructura de servicios esenciales para los concurrentes. La franja costera ya cuenta con el boyado que delimita de forma precisa el sector habilitado para el ingreso al agua. Además, el espacio quedó equipado con duchas operativas, cestos para residuos y la guardia permanente del cuerpo de guardavidas.

Entre las prestaciones ofrecidas a los visitantes, se reactivó el sistema de préstamo gratuito de sombrillas que la comuna puso en marcha la temporada anterior. Para acceder a este beneficio, los usuarios solo deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento del retiro. La plena operatividad de estos esquemas fue confirmada de manera oficial por el secretario de Servicios Públicos municipal, Julián Hirschfeld.

Foto gentileza El Once

El Paraná en ascenso: las cifras del monitoreo hidrológico

A pesar del despliegue en la infraestructura recreativa, la evolución del caudal fluvial mantiene en guardia a las autoridades y a los organismos técnicos. Según registros de la Prefectura Naval Argentina, el río Paraná marcó 3,72 metros frente al puerto local, lo que implicó un aumento de 40 centímetros en comparación con la semana previa.

El esquema de proyecciones elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) detalla la siguiente tendencia para los próximos días:

*Martes 20 de octubre: el nivel estimado alcanzará los 4,00 metros.

*Martes 27 de octubre: el caudal escalaría hasta un pico proyectado de 4,72 metros.

De concretarse este pronóstico, el río se ubicaría 2 centímetros por encima de la cota de alerta, fijada reglamentariamente en los 4,70 metros para la zona de Paraná. No obstante, el valor proyectado permanecería por debajo del nivel de evacuación, establecido en los 5,00 metros. El avance de las aguas continúa modificando progresivamente la disponibilidad de superficie de arena en las distintas playas ribereñas