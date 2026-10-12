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Más de 295 mil turistas visitaron Entre Ríos y el impacto económico fue de $25 mil millones

Más de 295 mil turistas visitaron Entre Ríos y el movimiento económico fue de unos $25 mil millones. El gasto promedio por persona fue de $103.224.

12 de octubre 2026 · 22:26hs
Más de 295 mil turistas visitaron Entre Ríos durante el fin de semana largo. 

Más de 295 mil turistas visitaron Entre Ríos durante el fin de semana largo. 

El fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre registró un balance positivo para el turismo entrerriano ya que miles de turistas visitaron las distintas propuestas. La provincia alcanzó un 76% de ocupación promedio, con propuestas distribuidas en sus 10 microrregiones que combinaron termas, naturaleza, gastronomía, actividades deportivas y fiestas populares.

LEER MÁS: Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

Miles de turistas visitaron Entre Ríos

Más de 295 mil turistas eligieron Entre Ríos, con un gasto promedio de 103.224 pesos por persona y un impacto económico que superó los 25 mil millones de pesos. “Estos resultados muestran el valor de una provincia que tiene propuestas para distintos públicos y motivos para visitarla durante todo el año. El trabajo conjunto con los municipios y el sector privado es clave para que Entre Ríos siga siendo una de las opciones que eligen los argentinos cuando planifican una escapada”, señaló Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer).

Entre los destinos con mayor ocupación se destacaron Villa Elisa, Colón, Federación, La Paz, Basavilbaso, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay con sus propuestas termales.

Gualeguay alcanzó el 96% de ocupación, impulsada por la 7° Fiesta Provincial del Bagre Gualeyo, que puso en competencia más de 150 lanchas.

En Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Desfile de Carrozas Estudiantiles compartió la agenda con la Fiesta del Asado con Cuero de Búfalo y el 8° Encuentro Nacional de F-Series, que convocó una caravana de más de 500 camionetas.

La programación se extendió a localidades de toda la provincia. Concordia fue sede de la segunda Feria Provincial del Libro; Hernandarias realizó su tradicional desfile de carrozas y Villaguay reunió a la juventud con la Fiesta Provincial del Estudiante Secundario.

La agenda incluyó además el Festival de la Milanesa en Federación, la Fiesta del Costillar a la Estaca en Tabossi, la Fiesta de la Pizza a la Parrilla en Colonia Las Garzas, el aniversario de la Bodega Alonso Sáenz en Arroyo Barú y los festejos por los aniversarios de Aldea María Luisa y Maciá.

turistas Entre Ríos Impacto económico
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