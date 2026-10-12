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Fin de semana largo: viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó

La CAME informó que durante el fin de semana largo viajaron cerca de 1.500.000 personas. Hubo una caída en la estadía, lo que impactó en el balance final.

12 de octubre 2026 · 17:55hs
Durante el fin de semana largo viajaron cerca de 1.500.000 personas

Durante el fin de semana largo viajaron cerca de 1.500.000 personas, pero el impacto económico cayó. 

Cerca de 1.500.000 personas se movilizaron por las diferentes plazas turísticas del país en este fin de semana largo, lo que implica un alza de 3,5% con relación al mismo período del año pasado, pero acortaron su estadía y por ende el impacto económico cayó.

Según el informe de CAME, la diferencia estuvo en que la estadía promedio se redujo a 1,8 días.

LEER MÁS: Turismo: Entre Ríos se prepara con cautela para el fin de semana largo

Qué pasó el fin de semana largo

El trabajo qprecisó que el movimiento turístico registró un total de 1.490.400 personas desplazadas por el territorio nacional. El traslado de visitantes estuvo caracterizado por “viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas” dentro de un esquema de presupuestos familiares ajustados.

El desembolso medio diario por persona se ubicó en $ 116.900, lo que significó un “incremento real del 5% frente a 2025, descontada una inflación interanual del 22,1%”.

Sin embargo, “a pesar del aumento en la cantidad de turistas, la estadía promedio se redujo de 2 a 1,8 días, una caída del 10% interanual”.

Esta acentuada contracción en el tiempo de permanencia resultó determinante para el balance financiero final, señaló la entidad, que indicó que el impacto económico directo alcanzó los $313.610 millones.

“Aunque viajaron más personas y cada una gastó más por día en términos reales, la menor duración de las estadías hizo que el movimiento económico total resultara inferior al del año anterior, una vez descontado el efecto precios”, con un descenso real del 2,2%.

El informe añadió que “este comportamiento confirmó la tendencia hacia escapadas más breves, en las que los viajeros buscaron aprovechar el feriado sin extender demasiado su permanencia”, condicionando la facturación global de los prestadores.

Distrito por distrito

· Córdoba: Presentó un nivel de ocupación de entre el 80% y el 88%, traccionado por la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano.

· Tucumán: Registró marcas del 99% de reservas en San Javier, Monteros y Tafí Viejo, impulsado por la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo en Trancas.

· Santa Fe: Promedió más del 78% de ocupación provincial y un 85% en su capital de la mano del Harlem Festival, aportando un impacto económico de $ 21.759 millones.

· Buenos Aires y CABA: La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 120.000 turistas con una ocupación del 80% e ingresos directos por $ 37.000 millones. En Mar del Plata y la Costa Atlántica, las reservas iniciales del 45% al 50% se incrementaron con contrataciones sobre la fecha.

· Patagonia y Cuyo: Bariloche (Río Negro) y Puerto Madryn (Chubut) alcanzaron un 80% de ocupación, mientras que Mendoza promedió un 83% en sus polos enoturísticos y de montaña.

· En contraste, plazas como Posadas (Misiones) con un 26,7% y la provincia del Chaco con un promedio del 40% registraron un movimiento más moderado.

Fin de semana largo personas
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