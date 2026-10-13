El Club de los Abuelos de Paraná cumple 43 años y lo festeja con una cena para toda la comunidad

El Club de los Abuelos de Paraná celebrará sus 43 años de trayectoria con una cena aniversario que reunirá a socios, familiares y vecinos en una noche de comida, música y baile. El encuentro será este sábado a partir de las 20.30 en la sede situada en calle Laprida 649, y tendrá como protagonistas no sólo a la celebración y el reencuentro, sino también a una institución que desde hace más de cuatro décadas ofrece un lugar para compartir actividades, construir amistades y mantenerse en movimiento.

La propuesta incluirá una cena especial, un brindis con mesa dulce y música en vivo a cargo del Trío Amaranto, que animará la velada con canciones de distintas épocas. La invitación está abierta a socios y no socios, sin límite de edad, con el objetivo de que más personas puedan acercarse y conocer el espacio.

María Riestra, profesora de Tai Chi y una de las referentes del club, contó a UNO que las reservas ya comenzaron y que las mesas se organizan para grupos de 10 personas. La idea es que los asistentes puedan reunirse con amigos, familiares o compañeros de las distintas actividades y disfrutar de una noche distendida. “Las puertas del club están abiertas para los socios y para los no socios”, remarcó Riestra, quien lleva casi 20 años vinculada a la institución y conoce de cerca el clima de camaradería que se construye entre quienes participan de sus propuestas.

María Riestra es una de las referentes del club situado en calle Laprida-

Una cena para compartir

La celebración tendrá un menú que comenzará con empanaditas de carne. Como plato principal se servirá pollo relleno con papas a la crema y ensaladas verdes con tomates cherry. El postre será una preparación de panqueques con dulce de leche y duraznos.

La tarjeta cuesta 30.000 pesos para socios y 35.000 pesos para no socios. El precio incluye la comida, el brindis con mesa dulce y la música, mientras que las bebidas se abonarán aparte. La cantina contará con cerveza, vinos, gaseosas, agua y distintas opciones de tragos.

La música del Trío Amaranto acompañará la noche y dará lugar al baile, uno de los momentos esperados de la celebración. Desde la organización invitan a concurrir con ropa cómoda, sin necesidad de formalidades especiales: la consigna es disfrutar, compartir la mesa y pasar un buen momento. “El ambiente es muy agradable, muy amigable y divertido”, describió Riestra, quien destacó la buena convivencia entre las personas que frecuentan el lugar.

Las reservas se reciben hasta mañana y hay que hacerlas contactándose al teléfono 343-4572989.

Mantenerse en movimiento

Más allá de los festejos, el Club de Abuelos de calle Laprida mantiene una propuesta de actividades que busca favorecer la recreación, el movimiento y la vida social. Entre las opciones que mencionó Riestra se encuentran yoga, folclore, ritmos y Tai Chi, disciplinas que permiten combinar el ejercicio con el aprendizaje y el encuentro con otras personas.

La institución también cuenta con una cancha de bochas de tierra, un quincho y un salón que puede utilizarse para celebraciones familiares y reuniones. Estos espacios amplían las posibilidades de participación y hacen que el club no sea solamente un lugar para asistir a una clase o concurrir a un evento, sino también un punto de referencia para compartir distintos momentos de la vida cotidiana.

Riestra, que forma parte de la institución desde hace casi dos décadas, valoró especialmente el trato que encontró desde su llegada. “Son muy respetuosos, gente muy linda, muy agradable, muy educada. La verdad es que da gusto estar y compartir”, expresó.

La continuidad de este tipo de propuestas adquiere relevancia en una etapa de la vida en la que pueden cambiar las rutinas, los vínculos y las oportunidades de socialización. La jubilación, la pérdida de seres queridos o la transformación de los grupos de amistades pueden reducir los espacios de encuentro. Frente a esas circunstancias, los clubes ofrecen la posibilidad de recuperar actividades compartidas, conocer gente y construir nuevas relaciones.

Amistades y nuevas historias

Durante la entrevista, Riestra recordó una historia que refleja el alcance que pueden tener los vínculos que se generan en el club. Se trata de la de una las fundadoras de la institución, que había quedado viuda y volvió a encontrar compañía junto a otro socio que atravesaba una situación similar. Con el tiempo, ambos iniciaron una relación y compartieron una nueva etapa de sus vidas.

La anécdota surgió al conversar sobre la importancia de mantener una vida social activa, especialmente cuando las circunstancias personales modifican las rutinas y los vínculos. La jubilación, la pérdida de un compañero o compañera de vida y los cambios en los grupos de amistades pueden transformar la cotidianeidad y reducir las oportunidades de encuentro. Frente a esas situaciones, los clubes ofrecen la posibilidad de recuperar actividades compartidas y abrirse a nuevas relaciones.

La historia de esta mujer es un ejemplo de cómo una salida, una actividad o una conversación pueden convertirse en el comienzo de algo inesperado. No siempre se trata de encontrar una pareja: también pueden surgir amistades, grupos de pertenencia y compañeros con quienes compartir intereses y momentos cotidianos. En ese sentido, la actividad social y recreativa puede convertirse en una parte significativa del bienestar.

En este marco, a lo largo de sus 43 años, el Club de Abuelos de calle Laprida ha mantenido su lugar como espacio de encuentro para quienes buscan compartir actividades y disfrutar de la vida en comunidad. La continuidad de sus propuestas y la posibilidad de participar sin ser socio amplían la convocatoria y permiten que nuevos vecinos conozcan la institución.

La cena aniversario será una ocasión para celebrar ese recorrido, reencontrarse con amigos y sumar a quienes quieran vivir una noche diferente. Entre la comida, la música y el baile, el festejo también permitirá poner en valor todo aquello que se construye más allá de las actividades programadas: la confianza, la compañía y el sentido de pertenencia.

Con una invitación abierta a distintas generaciones, el club se prepara para celebrar un nuevo año de historia y reafirmar que siempre hay oportunidades para compartir, hacer nuevas amistades y encontrar espacios donde sentirse parte.