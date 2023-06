La UCR de Entre Ríos se solidarizó con Gerardo Morales

"No vamos a permitir que se ponga en riesgo la convivencia democrática y ratificamos que las herramientas de la democracia son los votos, no la violencia irracional; son las instituciones, no los aprietes fogoneados desde un poder central que dinamita lo que no tiene bajo control y que se muestra desesperado ante un fin de ciclo inminente", concluye el documento.

Por su parte, el diputado nacional y precandidato a gobernador Pedro Galimberti, también se solidarizó con Gerardo Morales a través de un hilo de Twitter en el cual aseguró que "el gobierno nacional está haciendo de las suyas en Jujuy". El dirigente entrerriano tampoco hizo referencia a la represión de la policía jujeña.

"El Frente de Todos juega a embarrar la cancha con violencia, saben de esto. Quieren tapar la desaparición de Cecilia Strzyzowski, en Chaco, con una escalada violenta en Jujuy", sostuvo el exintendente de Chajarí, para quien también el kirchnerismo está detrás de las protestas contra la reforma constitucional en Jujuy. "Muchos activistas foráneos llegaron los últimos días al norte del país con el sólo objetivo de provocar disturbios donde había orden y paz", dijo, repitiendo algo denunciado por Morales a través de la publicación de una foto que constituía una fake news.

Más tarde, el otro precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigeiro, se refirió de la misma manera a los sucesos en Jujuy. "La mayoría de los argentinos queremos vivir en paz. Acompaño al gobernador @GerardoMorales y al pueblo de Jujuy en este momento. Aunque el kirchnerismo reaccione de manera violenta, las agresiones, las amenazas y la ilegalidad son parte de la Argentina que vamos a dejar atrás", sostuvo en Twitter.