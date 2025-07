Inaubepro restablecerá el transporte escolar para la Escuela NINA NEP Nº 9 de Santa Elena

Transporte Escolar rural La Paz Becario Inaubepro 2.jpg Inaubepro reestablecerá el transporte escolar para la Escuela NINA NEP Nº 9 de Santa Elena

Situación crítica

El lunes pasado se había dado a conocer la denuncia de comunidades educativas rurales de distintos puntos de la provincia sobre cortes en el servicio de transporte escolar rural, hecho que dejaba a parte de la matrícula de alumnos sin posibilidades de asistir a clases y de continuar sus estudios. Así, junto a la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) las escuelas se manifestaron en estado de alerta y movilización.

Las denuncias provenían de directores de escuelas, prestadores del servicio y representantes del sindicato docente de Victoria, Gualeguaychú, La Paz, Tala y Nogoyá, entre otros, y afectaba a unos 700 estudiantes en toda la provincia.

Aunque desde el Instituto Becario Provincial se notificó a algunas escuelas del departamento La Paz sobre la restitución del servicio, no todas las escuelas fueron notificadas y están en la incertidumbre sobre la reanudación del servicio al retorno del receso escolar. Este era el caso de la Escuela NINA NEP N°9 Juan Bautista Azopardo, la primera escuela fundada en Santa Elena, en el año 1892.

.En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), Augusto Escobar, vicedirector de la Escuela y secretario de Educación de Agmer local, había advertido sobre la situación crítica que podía generarse a partir de a decisión de rescindir el servicio de transporte escolar rural. "Nos enteramos el jueves pasado, a través de la persona encargada de brindar el transporte escolar, que el servicio se suspendería a partir del 21 de julio por decisión del Instituto Becario Provincial (Inaubepro). No hay una argumentación clara en las resoluciones. No llegaron por vía oficial, como debería ser, a través de las Departamentales de Educación, sino que fueron compartidas por quienes brindan el servicio. Tampoco ellos conocen los motivos por los que se rescinden los contratos. Lo único que circuló es lo que dijo el encargado del Inaubepro a los medios provinciales, que fue que la provincia no contaba con los recursos para seguir manteniendo el transporte", había dicho el docente.

La marcha atrás da tranquilidad al equipo docente de la institución y también a las familias de los niños que dependen exclusivamente del servicio para poder acceder al derecho de la educación.

En la escuela Maipú también

Aunque no está dada la confirmación oficial, de manera extra oficial se comunicó a las autoridades de la NEP N°76 Maipú, también de Santa Elena, que el transporte escolar para los chicos está garantizado luego de las vacaciones de julio de 2025.