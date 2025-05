Entrerrianos representarán a la Argentina en la XXV Olimpiada Especial en Colombia

Son “Campeones que inspiran”, tal como mencionan en el sitio oficial del evento, destacándose con talento, disciplina, amor y tenacidad. En un video difundido en redes sociales, Juani expresó: “Este soy yo, un muchacho como vos. Tengo esta enorme oportunidad, un sueño hermoso que es representar a la Argentina haciendo lo que me apasiona”, y explicó: “Hay mucho por hacer en muy poco tiempo, pero con tu ayuda es posible”. Tanto su familia como la de Martina trabajan contrarreloj para poder contar con los recursos que necesitan para viajar: organizaron rifas, venta de pizzas, y reciben donaciones de quienes estén dispuestos a colaborar.

Participación de los entrerrianos

En esta edición, Juani será el único representante argentino en la disciplina de volteo, una disciplina ecuestre que combina gimnasia, ejercicios artísticos y equitación sobre un caballo al paso, trote o galope en círculo, guiado por un conductor con una cuerda. Además, junto a Martina competirá en salto y alta habilidad.

Juani 3.jpg Juani se destaca en equitación y en volteo

Mariana Chiodi, la mamá de Juani, dialogó con UNO y contó con alegría: “Estamos como en una montaña rusa constante organizando el viaje, viendo el tema de los vuelos, tratando de confirmar el alojamiento allá. Por suerte hemos tenido muy buena respuesta de la gente que colaboró, ya sea con donaciones, comprando rifas, comprando pizzas. Estamos en contacto con la Secretaría de Deportes también de la provincia, en tratativas para que nos den un subsidio, y ya presentamos todos los papeles. También vamos a recibir un aporte de la Fundación Wharton que nos prometieron y ya está aprobado y todo, así que está todo súper encaminado. Nos quedan 15 días para irnos”.

Juani y Marti.jpg Martina y Juani se preparan para cumplir su sueño de participar en Colombia.

A su vez, contó: “Juani hace equitación y volteo, que es una gimnasia acrobática arriba del caballo, que va guiado a la cuerda por un conductor, y el volteador va sobre el caballo haciendo distintas figuras. Hay una serie de figuras obligatorias y una coreografía que se hace con figuras libres. Se van puntuando diferentes aspectos”.

Más allá del deporte

Está comprobado que el contacto con los caballos tiene múltiples beneficios tanto a nivel físico como emocional. En este marco, la equitación y el volteo mejoran la coordinación, el equilibrio y la fuerza muscular, mientras que la equinoterapia promueve la integración social, la confianza en uno mismo y la comunicación.

Acerca de cómo el joven se vinculó con estas disciplinas, Mariana contó: “Juani empezó a andar a caballo en el 2018. Fuimos a distintos lugares, y en el 2020 empezó en El Nogal, que es donde realmente empezó a practicar equitación, a montar más de verdad y de manera deportiva. Él es alumno de Nora Spessot, que es una genia y tiene toda la paciencia del mundo, y se puso al hombro este desafío”.

Juani2.jpg En el establecimiento ecustre El Nogal realizan sus prácticas

Tan entusiasmado está Juani con su práctica, que no se desanimó ni cuando a finales del 2020 se cayó de un caballo y se quebró una muñeca, ni cuando tuvo otro incidente similar en 2021 y se quebró un brazo. “Realmente el vínculo social en El Nogal es fantástico, es un lugar súper inclusivo, el grupo de chicos es divino. Entonces, para que no deje tras estas caídas lo empecé a llevar a volteo, y se entusiasmó con eso, y ya no dejo más”, sostuvo su mamá.

Cómo colaborar

A través del Alias juani.a.colombia.mp se pueden hacer donaciones para que los paranaenses Juani y Martina cumplan su gran sueño.