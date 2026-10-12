El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

La medida fue dispuesta por personal municipal de Control Urbano luego del fallecimiento de Héctor Stibel, de 69 años

El salón de eventos Don Marcos, situado en calle Jorge Newbery al 2005 de Paraná, fue clausurado de manera preventiva luego del fallecimiento de un hombre de 69 años que se descompensó durante la madrugada.

La víctima, identificada como Héctor Stibel, había asistido al establecimiento sin compañía. Tras el episodio, se solicitó asistencia médica, pero cuando llegó la ambulancia el hombre ya había fallecido.

De acuerdo con la información brindada por la Policía a Elonce, el médico policial determinó que la muerte fue de origen natural. Además, se dio intervención a la Fiscalía y se logró contactar a los familiares, quienes informaron que el hombre tenía antecedentes cardíacos.

La clausura fue dispuesta por personal municipal de Control Urbano. Por el momento, no trascendieron detalles sobre los fundamentos específicos de la medida ni cuánto tiempo permanecerá vigente.