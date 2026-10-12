Uno Entre Rios | La Provincia | Don Marcos

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

La medida fue dispuesta por personal municipal de Control Urbano luego del fallecimiento de Héctor Stibel, de 69 años

12 de octubre 2026 · 14:12hs
El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón de eventos Don Marcos, situado en calle Jorge Newbery al 2005 de Paraná, fue clausurado de manera preventiva luego del fallecimiento de un hombre de 69 años que se descompensó durante la madrugada.

Investigan las circunstancias de una muerte y clausuraron el salón Don Marcos

La víctima, identificada como Héctor Stibel, había asistido al establecimiento sin compañía. Tras el episodio, se solicitó asistencia médica, pero cuando llegó la ambulancia el hombre ya había fallecido.

De acuerdo con la información brindada por la Policía a Elonce, el médico policial determinó que la muerte fue de origen natural. Además, se dio intervención a la Fiscalía y se logró contactar a los familiares, quienes informaron que el hombre tenía antecedentes cardíacos.

La clausura fue dispuesta por personal municipal de Control Urbano. Por el momento, no trascendieron detalles sobre los fundamentos específicos de la medida ni cuánto tiempo permanecerá vigente.

LEER MÁS: El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

Don Marcos Muerte salón
Noticias relacionadas
el museo serrano invita a conocer los ambientes naturales de entre rios

El Museo Serrano invita a conocer los ambientes naturales de Entre Ríos

el cge asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

hernandarias: fueron 70 dias llenos de incertidumbre, dijo el concesionario tras reabrir el comedor del flotante

Hernandarias: "Fueron 70 días llenos de incertidumbre", dijo el concesionario tras reabrir el comedor del flotante

Frigerio respaldó la eliminación de las PASO y advirtió sobre el desgaste electoral de 2027.

Frigerio respaldó la eliminación de las PASO y advirtió sobre el desgaste electoral de 2027

Ver comentarios

Lo último

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

Ricardo Darín reveló cómo podría terminar El Eternauta

Ricardo Darín reveló cómo podría terminar El Eternauta

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Ultimo Momento
El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

Ricardo Darín reveló cómo podría terminar El Eternauta

Ricardo Darín reveló cómo podría terminar El Eternauta

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Mi abuelo me salvó la vida, el desgarrador testimonio de Valentín Yankelevich

"Mi abuelo me salvó la vida", el desgarrador testimonio de Valentín Yankelevich

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

Policiales
Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Caseros: investigan a un hombre por dispararle a un perro y atropellarlo con una camioneta

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Ruta 14: secuestraron más de 38.000 pastillas ocultas en un auto que iba de Brasil a Córdoba

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Caso Airaldi: dos penitenciarios fueron apartados de sus funciones en la UP9

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Identificaron como Gabriel Martínez al joven que murió tras recibir un disparo en una cacería

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

El salón Don Marcos fue clausurado preventivamente tras la muerte de un hombre

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

Gualeguaychú abre la convocatoria para el Pre Cosquín 2027

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El Museo Serrano invita a conocer los ambientes naturales de Entre Ríos

El Museo Serrano invita a conocer los ambientes naturales de Entre Ríos

El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

Dejanos tu comentario