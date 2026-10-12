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El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

Tras reunirse con Agmer, autoridades del CGE garantizaron el resguardo de la totalidad de las horas cátedra y cargos, y aseguraron participación de las bases docentes en el proceso

12 de octubre 2026 · 10:49hs
El CGE asegura que no hay cambios en la caja curricular ni riesgo en los puestos de trabajo

En el marco del diálogo institucional para repasar los avances en el nuevo diseño curricular de la Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), representantes del Consejo General de Educación (CGE), la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y del gremio Agmer mantuvieron una reunión de trabajo para abordar las inquietudes del sector trabajador.

Resguardo de cargos y continuidad horaria

Frente a la preocupación manifestada por el sector gremial y de supervisión sobre la continuidad laboral, las autoridades del CGE establecieron premisas. En este contexto, el vocal del CGE, Gustavo Blanc, remarcó la necesidad de garantizar el resguardo de la totalidad de las horas cátedra y cargos, asegurando además que el desarrollo de la transformación cuente con la participación efectiva de las bases docentes.

En esa misma línea, el equipo técnico de la DEJA, a cargo de Maricel Facendini, transmitió tranquilidad a las comunidades educativas al precisar que actualmente no se modificó la caja curricular. Por este motivo, se aclaró de forma taxativa que no existen definiciones que alteren la estructura horaria vigente ni los puestos de trabajo en la modalidad.

Hoja de ruta y canales de comunicación

El director de la DEJA, Alfredo Blochinger, contextualizó que la adopción de un diseño curricular modular responde a una línea federal iniciada en 2024 y enfatizó que cada paso del proceso se coordina con la representación gremial.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de desarticular la circulación de información fragmentada para evitar incertidumbre en las escuelas. Para ello, acordaron una hoja de ruta de trabajo que contempla comunicación unificada entre los distintos estamentos, mesas de diálogo extendidas dirigidas a supervisores, directivos, asesores pedagógicos y docentes, monitoreo normativo constante y una propuesta de agenda para debatir y enriquecer el proyecto directamente en territorio con todos los actores institucionales.

CGE ESJA Trabajo
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