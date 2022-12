Colectivos: usuarios critican el servicio y el aumento

Embed

Qué opinan los usuario del servicio

UNO salió a la calle para consultar a los usuarios del transporte público su perspectiva en torno al servicio de colectivos que, desde este lunes, empezó a funcionar con esquema de verano, el cual tiene un margen de frecuencia y horarios más espaciados entre unidades. Las principales quejas fueron por los horarios y las frecuencias. También sobre el estado general de los coches y por la falta de limpieza .

Una vecina, que esperaba en Avenida 25 de Mayo la línea 6, opinó: "No estoy de acuerdo con el aumento. Para que valga lo que sale, deberían mejorar el horario, porque hace más de media hora estamos esperando y eso me pasa aún cuando no es horario de verano". Tras ser consultada por sus alternativas para recorrer la ciudad ante un paro o falta de colectivos, la usuaria indicó que va a trabajar caminando y recorre 47 cuadras a pie.

Un joven universitario, que se encontraba en la misma parada aguardando la línea 11, indicó que "estaría de acuerdo con un aumento, porque 70 pesos me parece poco para el colectivo, pero sí es caro cuando se debe viajar todos los días". Asimismo, consideró: "No me parece mal que pasen cada 20 o 30 minutos en las mañanas, pero el horario es inconsistente: no pasan siempre a la misma hora, pasan antes o después de lo estipulado y, por la noche, ya pasan cuando quieren". Finalmente, acotó que en caso de medidas de fuerza de UTA, se traslada al centro en auto "si es urgente".

Colectivos transporte público Paraná horarios.jpg

Por su parte, una mujer jubilada consideró que "aumentar el boleto a $94,50 es mucho porque hacen falta mejoras, como la frecuencia y el estado de los colectivos". "Suelo tomarme las líneas 16 y 2 y hoy esperé el colectivo alrededor de 40 minutos, pero es el horario de este verano". En esta línea, una usuaria de las líneas 20; 4 y 22 describió al servicio como "malísimo": "Pasan a la hora que quieren, están todos rotos y suben el pasaje como si fuéramos millonarios". Respecto a la frecuencia, indicó que suele esperar el transporte entre "una hora y una hora y media" e incluso "a veces ni pasan porque supuestamente están fuera de línea".

Finalmente, UNO dialogó con un ex colectivero que se encontraba en la Plaza 1° de Mayo. El hombre contó a este medio que fue chofer entre seis y siete años de las líneas 7 y 2. "Actualmente hay más gente circulando en la ciudad, pero las empresas tienen muchos coches, por eso no comprendo el motivo de las bajas frecuencias", cuestionó. Además, acotó que una de las quejas que más escucha es el mal estado de las unidades y la falta de limpieza: "A nosotros, antes, nos hacían limpiar los coches", indicó. A la hora de ser consultado sobre lo que hace falta para mejorar el servicio, opinó que es necesario "mayor control a las empresas".