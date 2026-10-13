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Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

La vicegobernador Alicia Aluani acompañó la jornada de concientización y prevención del cáncer de mama organizada por la Fundación Oncológica Victoria.

13 de octubre 2026 · 09:47hs
Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Alicia Aluani, vicegobernadora de la provincia, acompañó la jornada de concientización y prevención del cáncer de mama organizada por la Fundación Oncológica Victoria. Con una gran convocatoria, la actividad se realizó este lunes por la tarde en la costanera de Playa Alta. Luego, la mandataria visitó la sede de la entidad. Estuvieron presentes, además, la intendenta Isa Castagnino y el senador provincial Víctor Sanzberro.

La 4ª edición de la Caminata Rosa es una iniciativa comunitaria e institucional que se enmarca en las acciones del mes de octubre para concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Con una gran convocatoria, la actividad se realizó este lunes por la tarde en la costanera de la ciudad de Victoria. Allí, la vicegobernadora y presidenta del Senado de Entre Ríos, Alicia Aluani, fue recibida por la intendenta de Victoria Isa Castagnino y el senador provincial Víctor Sanzberro. También estuvieron presentes la coordinadora del Instituto de Formación Legislativa (IFL), Ivana Balbi; la presidenta de la Fundación Oncológica Victoria, María Emilia Arreseygor; y su equipo; autoridades locales y vecinos.

Acto y caminata

El acto comenzó con las palabras de bienvenida de la presidenta de la institución. “Es una caminata por la vida, por la prevención y el cuidado personal. Tenemos que aprender a querernos y también aprender a hacernos los controles”, expresó Arreseygor tras indicar que “el 90% de los casos de cáncer de mama, detectado a tiempo, es curable. Eso es lo más importante y lo que tenemos que tener presente”, aseveró al tiempo que agradeció la presencia de las autoridades que acompañan en esta jornada. “Siempre hemos tenido respuestas”, afirmó.

LEER MÁS: Mes de concientización sobre el cáncer de mama: Anclados a la Vida redobla sus acciones

La palabra de la intendenta y la vicegobernadora

Por su parte, Castagnino valoró el profundo compromiso y la solidaridad de los vecinos de Victoria. Además, elogió el incansable trabajo del equipo que conforma la Fundación Oncológica y, especialmente a la doctora Florencia Rizzi. “Como intendenta me siento orgullosa de que se siga concientizando y que sigamos siendo una comunidad donde todos podemos hablar de lo mismo, donde lo único que hay es acompañamiento”, expresó la presidenta municipal.

A continuación, la vicegobernadora Aluani dirigió unas palabras a los presentes, destacando el profundo sentido de la convocatoria y valoró el rol de la entidad organizadora. “Quienes han atravesado una enfermedad, o han acompañado a un ser querido en ese camino, saben muy bien cuánto significa no sentirse solos. Por eso quiero reconocer el trabajo de la Fundación Oncológica Victoria, de sus voluntarios y de todas las personas que sostienen estos espacios de encuentro, de acompañamiento y de solidaridad”, subrayó la mandataria.

Aluani, quien es médica pediatra, hizo hincapié en la importancia de los controles de salud y del diagnóstico oportuno: “Como médica, sé cuánto puede cambiar el pronóstico de una enfermedad cuando se detecta a tiempo. Y como mujer, sé también que muchas veces, entre las responsabilidades, el trabajo y el cuidado de los demás, vamos postergando nuestra propia salud”. Y agregó: “Las estadísticas indican que 9 de cada 10 mujeres se curan cuando el cáncer de mama es detectado en estadios tempranos”.

En este sentido, la vicegobernadora destacó la importancia de visibilizar esta problemática entre todos. “Hoy caminamos para hacer visible una enfermedad, y también por un motivo igual de importante: para que nadie se sienta solo, porque los desafíos de la vida y los momentos difíciles se enfrentan mejor cuando compartimos la carga emocional con otras personas”, sostuvo Aluani tras aseverar: “Cuando una comunidad camina unida, es una comunidad que se cuida”.

Seguidamente, las autoridades presentes y vecinos se sumaron a la 4ª edición de la Caminata Rosa. El recorrido se desplegó a lo largo de la costanera de Playa Alta como una muestra colectiva de solidaridad, esperanza y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama. Al finalizar, la vicegobernadora y la comisión directiva de la fundación se trasladaron a la sede de la institución, ubicada en calle España 165, de Victoria. Allí conocieron las instalaciones y dialogaron sobre los proyectos y la labor diaria que lleva adelante la entidad para acompañar a los pacientes oncológicos y sus familias.

Aluani Caminata Rosa Victoria
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